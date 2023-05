Shakira lanzó Acróstico, canción dedicada a sus hijos con una conmovedora letra, pero que también guarda un significado que aquí te contamos.

Ante el estreno de la nueva canción de la cantante colombiana Shakira -de 46 años de edad-, la palabra acróstico se ha viralizado.

Pues el título de la canción dedicada a sus hijos tiene un significado muy peculiar que pertenece a la literatura.

Por lo que nuevamente, la cantante colombiana Shakira pone en alto su creativa e ingenio a la hora de componer y escribir música.

¿Qué es acróstico? Este es el significado tras la nueva canción de Shakira (Especial)

¿Qué es acróstico? Esto significa

El significado de acróstico hace referencia a una composición poética, la cual se trata de una estructura literaria.

Pues un acróstico se compone por versos, cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase.

Por lo que los acrósticos son poemas que en su estructura esconde un significado puntual, mismo que se revela al unirse las frases, señalando las letras que lo forman.

En este caso, Shakira realizó hermosos acrósticos dedicados a sus dos hijos Milan de 10 años y Sasha de 8 años.

Estos son los acrósticos de Shakira para sus hijos

Como compositora, a lo largo de la carrera de Shakira ha demostrado que el arte de escribir se le da bien.

Por lo que ahora, Shakira lo vuelve a demostrar con estos acrósticos para sus hijos

En los cuales la cantante Shakira habla del amor, pero esta vez de ese sentimiento inigualable de una madre, acrósticos que reflejan a la colombiana como una mamá fuerte y con sabios consejos por el bien de sus hijos.

Milán:

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

¿Qué es acróstico? Este es el significado tras la nueva canción de Shakira (Especial)

Sasha

Se nos rompió solo un plato

Aprender a perdonar es de sabio

Si las cosas se dañan no se botan

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas