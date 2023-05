“Acróstico” de Shakira está dedicada a sus hijos; esto dice la letra de su nueva canción que te sacará más de una lágrima.

La música ha sido un medio de catarsis para Shakira, quien ha dicho todo sobre su ruptura con Gerard Piqué en cuatro canciones:

Pero Shakira supo muy bien cómo culminar su proceso de sanación y los hizo estrenando “Acróstico”.

El jueves 11 de mayo, Shakira estrenó “Acróstico”, una canción dedicada a sus hijos y el video es de lo más conmovedor.

La palabra acróstico se refiere a una composición en versos, cuyas letras forman una frase o una palabra.

Es decir, Shakira -de 46 años de edad- usó cada una de las letras de los nombres de sus hijos:

Para los versos de su canción “Acróstico”, Shakira habló del amor de una madre que trata de ser fuerte por el bien de sus hijos.

“Intenté que no me vieras llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos”

Acróstico, Shakira