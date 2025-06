De manera repentina el Centro de Cultura Digital ha cancelado el evento de Daft Punk que tenía programado llevarse a cabo del 15 al 20 de julio de 2025.

Sorprendiendo a los fans pues el organizador, Sneaker Fever vendió la experiencia de Daft Punk como un evento sin igual para los seguidores del dúo de música electrónica francesa.

Este es el por qué se canceló el evento de Daft Punk en el Centro de Cultura Digital

A través de un comunicado, el Centro de Cultura Digital informó de manera repentina y tan solo unos días después de su anuncio, la cancelación de su evento dedicado a Daft Punk debido a la falta de permisos para la instalación:

“Lamentamos informar que no fueron entregados los permisos requeridos para una de las proyecciones del programa que se realizaría en nuestro espacio, motivo por el cual no se llevará a cabo el evento en nuestras instalaciones”.

Por su parte, los organizadores Sneaker Fever expresaron que la cancelación del evento de Daft Punk fue decisión del Centro de Cultura Digital sin entrar en más detalles.

Cancelación del evento de Daft Punk en el Centro de Cultura Digital también afecta proyección de Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem

Ante la cancelación del evento de Daft Punk en el Centro de Cultura Digital, los fans del dúo de música electrónica francesa se preguntan sobre la proyección de Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem,.

A ello, lamentablemente, la cancelación del evento de Daft Punk también aplica a la proyección de la película en el Estadio Harp Helú.

Por lo que las actividades en el marco del evento de Daft Punk en el Centro de Cultura Digital que ya no se llevarán a cabo son:

Conferencia: La música en los tiempos de AI

Conferencia: GAMIFICACIÓN: Los metaversos y la tendencia de moda dentro de los videojuegos

Experiencia VR

Por otra parte, aún lo que no queda claro es la Pop-Up Store de Daft Punk con la marca de ropa originaria de Los Ángeles, California en Estados Unidos; Pleasures.

Pues Sneaker Fever precisó que la Pop-Up Store de Daft Punk podría retomarse si Pleasures lo autoriza.