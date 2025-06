Daft Punk en Centro de Cultura Digital: Fechas y qué es el evento dedicado a la banda francesa

El Centro de Cultura Digital (CCD) de la CDMX prepara un evento dedicado nada más ni menos que a la banda francesa de música electrónica, Daft Punk.

Por lo que fans de Daft Punk en nuestro país les tenemos los detalles con fechas y qué es el evento dedicado a la banda francesa en Centro de Cultura Digital.

La marca de ropa originaria de Los Ángeles, California, Pleasures estará trayendo un evento dedicado a la banda francesa Daft Punk en el Centro de Cultura Digital, por lo que te damos fechas y te contamos de qué se trata:

Fechas: Del 15 al 20 de julio 2025 Sede: Centro de Cultura Digital de la CDMX Boletos: Entrada gratuita Registro en: https://pleasuresnow.com/blogs/events/pleasures-presents-daft-punk-in-mexico-city ¿De que es el evento?

Es una instalación de experiencia inmersiva VR y Pop Up dedicada a la banda francesa Daft Punk

“El evento celebra a la comunidad, la creatividad y la cultura underground que Daft Punk ayudó a dar forma, ofreciendo a los fans la oportunidad de conectarse y honrar el impacto del dúo en la música y las artes visuales”.

Calendario de actividades para el evento dedicado a la banda francesa Daft Punk en el Centro de Cultura Digital

Será una serie de actividades durante el evento dedicado a la banda francesa Daft Punk en el Centro de Cultura Digital.

Por lo que si no te quieres perder de ninguna, el calendario para el evento dedicado a la banda francesa Daft Punk en el Centro de Cultura Digital es el siguiente:

Martes 15 de julio 2025 a las 5:00 pm - Conferencia: La música en los tiempos de AI

Miércoles 16 de julio 2025 a las 5:00 en el cine de CCD - Conferencia: GAMIFICACIÓN: Los metaversos y la tendencia de moda dentro de los videojuegos

Del 17 al 20 de julio 2025 de las 12:00 pm a las 5:30 pm en el Memorial del CCD - Experiencia VR

Daft Punk (BANG Showbiz / Reuters)

Daft Punk también tendrá cine con proyección de Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem

Durante el evento dedicado a la banda francesa Daft Punk en el Centro de Cultura Digital, también se tendrá cine.

Sin embargo, este no será en el Centro de Cultura Digital, sino en el Estadio Harp Helú igualmente ubicado en la CDMX, pero en el oriente de la ciudad.

Donde se estará proyectando el jueves 17 de julio de 2025, la cinta Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem.