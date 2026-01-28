El cantante colombiano Sebastián Yatra ofrecerá en México, una serie de conciertos como parte de su gira “Entre tanta gente Tour”.

Mediante OCESA, Sebastián Yatra, de 31 años de edad, anunció la realización de diez conciertos, los estados, fechas y sedes son:

CDMX: 23 de mayo en el Palacio de los Deportes.

Querétaro: 28 de mayo en Auditorio Josefa Ortiz.

San Luis Potosí: 30 de mayo en Parque Tangamanga II.

Mérida: 4 de junio en Foro GNP Seguros.

Puebla: 6 de junio en Auditorio GNP Seguros.

Torreón: 10 de junio en Coliseo Bicentenario.

Monterrey: 13 de junio en Auditorio Banamex.

Tuxtla Gutiérrez: 16 de junio en Polyforum.

León: 18 de junio en La Velaria de la Feria.

Guadalajara: 20 de junio en Auditorio Telmex

Sebastián Yatra llega a México (@ocesa_total / X)

Concierto de Sebastián Yatra en CDMX

Por supuesto, en su gira por la República Mexicana, Sebastián Yatra incluyó a la Ciudad de México; el cantante ofrecerá un concierto en Palacio de los Deportes, toma nota:

Fecha en CDMX: 23 de mayo de 2026.

Sede: Palacio de los Deportes.

Invitada Especial: Sin especificar.

Hora de inicio: 8 P.M.

Duración: Aproximadamente 2 horas.

Hora de término: 10 P.M. aproximadamente.

Sebastián Yatra (@sebastianyatra / Instagram)

Precio de boletos y preventa para el concierto de Sebastián Yatra en Palacio de los Deportes

Hasta el momento no se ha revelado el costo que tendrán los boletos para el concierto de Sebastián Yatra en Palacio de los Deportes.

Sin embargo, con base al recinto de espectáculos que eligió Sebastián Yatra para su tour, se cree que el costo será según la zona y podrían ir de mil 300 a 3 mil 600 pesos.

Incluso podría haber un paquete VIP donde el precios será más elevado.

En cuanto a la preventa, esta queda de la siguiente manera: