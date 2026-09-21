La banda británica de rock alternativo, Placebo confirma su regreso en concierto a México con su 30th Anniversary Tour 2027 para celebrar los hits de sus primeros álbumes “Placebo” y “Without You I’m Nothing”.

Así que preparare para disfrutar de ver a Placebo con su 30th Anniversary Tour 2027 que te dejamos ya fechas, sedes y boletos para sus conciertos:

Martes 16 de marzo 2027 en el Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco

Jueves 18 de marzo 2027 en el Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles por ahora

Preventa Artista: 22 de septiembre 2026 con registro en www.placeboworld.co.uk

Preventa Banamex: 23 de septiembre 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general y taquillas de los recintos: 24 de septiembre 2026 desde las 11:00 am

Precio de boletos: Sin revelarse

Placebo en México (Placebo )

¿Y CDMX? Placebo sería headliner en el Vive Latino 2027

Tras confirmar su regreso a México con conciertos, los fans de Placebo se preguntan ¿y CDMX? A lo que entre rumores e insiders aseguran que la banda británica será headliner en el festival Vive Latino 2027.

Esto conforme a la cercanía de las fechas de Placebo en Monterrey y Guadalajara a las del Vive Latino 2027 programadas para el 13 y 14 de marzo.

Por lo que sólo falta que se confirme con la próxima revelación de cartel del Vive Latino 2027, el cual no tiene fecha aún, pero se estima sea en octubre o noviembre próximo.

¿Placebo en Vive Latino 2027? (Especial )