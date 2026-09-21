Placebo, la banda británica de rock alternativo ha anunciado su gira de conciertos por México con su 30th Anniversary Tour, lo que aviva los rumores de que serán parte del cartel del Vive Latino 2027.

Luego de que Placebo anunció su regreso en concierto solo con fechas en Guadalajara y Monterrey para el 16 y 18 de marzo respectivamente; sin embargo, la CDMX se quedó fuera del anuncio, por ahora.

Ya que rumores aseguran que Placebo será uno de los headliner del Vive Latino 2027, festival que se llevará a cabo el 13 y 14 de marzo.

Por lo que solo hay que esperar el anuncio de la revelación del cartel del Vive Latino 2027 para confirmar a Placebo, mismo que se espera sea dado a conocer en octubre o noviembre de 2026.

¿Placebo en Vive Latino 2027? (Especial )

¿Placebo en Vive Latino 2027? (Especial )

Fans de la CDMX decepcionados por Placebo en el Vive Latino 2027 durante 30th Anniversary Tour 2027

Ante el fuerte rumor que asegura que Placebo llegará al Vive Latino 2027 en su 30th Anniversary Tour, los fans de CDMX se muestran decepcionados.

Esto debido a la importancia de la gira de Placebo que celebra 30 años de carrera musical y por lo que muchos consideran que merecen un show en solitario y no como parte de un festival.

Mientras otros se resignan, pues tendrán que ir al Vive Latino 2027 para ver a Placebo en concierto en la CDMX, y unos más ya alistan maletas para viajar a Monterrey en Nuevo León o Guadalajara, Jalisco.