“Yo no estoy aquí para hacer amigos”, I’m not here to make friends, es la nueva canción de Sam Smith que se ha llevado un sin fin de críticas por su apariencia.

Desde 2019, Sam Smith, el cantante de 30 años de edad, se pronunció como no binario, de modo que “I’m here to make friends”, sería el himno a lo que han pensado de él desde entonces.

Sin embargo, los haters no aprenden lecciones y Sam Smith se ha convertido en lo más criticado por su extravagante video, donde se muestra tal como es.

Sam Smith estrena “I’m not here to make friends” con extravagantes atuendos

Sam Smith se mostró como nunca antes en el video oficial de “I’m not here to make friends” lanzado hace dos días por las plataformas digitales.

Y aunque la canción actualmente se encuentra en la tendencia 19 de YouTube, pronto subirá por las críticas que han llevado a ver el video en la plataforma.

Pues Sam Smith no solo sorprendió con una composición muy cercana a lo que dijo estuvo viviendo desde que se declaró no binario en 2019, sino que se mostró muy extravagante.

En el video, donde Sam Smith es el protagonista, no dudó en mostrarse transparente y en referencia a lo que siempre ha sido y por fin pudo sacar a la luz, enfrentando a sus haters.

El cantante dejó claro “Yo no estoy aquí para hacer amigos”, pues se mostró como él se siente cómodo, con una infinidad de vestuarios extravagantes que han dado mucho de qué hablar.

Sam Smith en su video "I'm not here to make friends". (samsmith)

Sam Smith en su video "I'm not here to make friends". (YouTube/ Sam Smith / Tomada de video)

Sam Smith en su video "I'm not here to make friends". (YouTube/ Sam Smith / Tomada de video)

Hasta el momento, el video de Sam Smith tiene 1.5 millones de reproducciones en YouTube.

Sam Smith es atacado por haters, pero hay más que lo defienden

Sam Smith decidió romper estereotipos con su canción “I’m not here to make friends”, y aunque no faltó el hate, también hubo quién salió a defenderlo.

En Twitter y los comentarios de YouTube, no podían faltar los haters que se preguntan qué fue lo que pasó con el cantante, pues el estilo que mostró no se compara al del pasado.

“Se que cada uno hace con su vida lo q quiere y proyecta lo q le provoca, pero ciertamente me quedo con el Sam Smith de antes, el de ahora se me hace un rotundo [payaso] (sic)”. Usuario de Twitter.

Sam Smith estrena video y el hate no faltó. (Usuario de Twitter / Captura de pantalla)

Sin embargo, hubo seguidores de Sam Smith que aseguraron que los argumentos de los haters no hacía más que evidenciar la gordofobia y homofobia que existe.

“Sam Smith merece ser feliz y no encajar en sus estereotipos”. Usuario de Twitter.

Sam Smith es defendido de los haters. (Usuario de Twitter / Captura de pantalla)

“Critican a Sam Smith en esta nueva etapa en la que ahora es LIBRE. Les molesta que ahora no cumpla sus estándares de “normalidad” como antes. Pero cuando un artista heterosexual hace lo mismo, le aplauden porque está “rompiendo estereotipos”. No me jodan.” Usuario de Twitter.

Sam Smith es defendido de los haters. (Usuario de Twitter / Captura de pantalla)

Además, no dudaron en aplaudir lo que Sam Smith logró con su nuevo disco ‘Gloria’, donde incluye esta canción amada por muchos.