No te pierdas el Palenque Fiestas de Octubre 2026, acá los precios de boletos por artista.

Para esta edición, el Palenque Fiestas de Octubre en Guadalajara contará con diversos conciertos desde el 2 de octubre y hasta el 1 de noviembre de 2026.

Precios de boletos por artista para el Palenque Fiestas de Octubre 2026

El Palenque Fiestas de Octubre 2026 dispondrá de cuatro zonas para sus conciertos, VIP, Dorada, Plateada y General.

Los precios de boletos por artista son estos:

Artista sorpresa el 2 de octubre: (por anunciar)

“Juntos” Jorge Medina y Josi Cuen el 3 y 4 de octubre: VIP: $4,600 / Dorada: $3,400 / Plateada: $2,200 y General: $1,000

Edición Especial el 6 de octubre: VIP: $3,800 / Dorada: $2,800 / Plateada: $1,800 y General: $600

Pancho Barraza el 7 de octubre: VIP: $3,400 / Dorada: $2,400 / Plateada: $1,400 y General: $600

María José el 8 de octubre: VIP: $2,400 / Dorada: $1,800 / Plateada: $1,200 y General: $600

Banda MS el 9 de octubre: VIP: $4,600 / Dorada: $3,400 / Plateada: $2,200 y General: $1,000

Napoleón el 11 de octubre: VIP: $2,200 / Dorada: $1,600 / Plateada: $1,200 y General: $600

Kany García el 14 de octubre: VIP: $3,200 / Dorada: $2,200 / Plateada: $1,200 y General: $600

Moy Bobadilla el 15 de octubre: VIP: $2,000 / Dorada: $1,600 / Plateada: $1,000 y General: $500

Alejandro Fernández el 16 y 17 de octubre: VIP: $5,800 / Dorada: $4,400 / Plateada: $3,200 y General: $1,400

El Coyote y Calibre 50 el 18 de octubre: VIP: $2,800 / Dorada: $1,800 / Plateada: $1,000 y General: $500

Cornelio Vega el 20 de octubre: VIP: $3,000 / Dorada: $2,000 / Plateada: $1,200 y General: $600

Calle 24 el 21 de octubre: VIP: $1,800 / Dorada: $1,200 / Plateada: $800 y General: $500

Gabito Ballesteros el 23 de octubre: VIP: $3,400 / Dorada: $2,400 / Plateada: $1,400 y General: $700

Remmy Valenzuela el 25 de octubre: VIP: $3,600 / Dorada: $2,600 / Plateada: $1,600 y General: $600

Clave Especial el 28 de octubre: VIP: $1,800 / Dorada: $1,200 / Plateada: $800 y General: $500

Artista sorpresa el 29 de octubre: (por confirmar)

Grupo Firme el 31 de octubre y el 1 de noviembre: VIP: $5,600 / Dorada: $4,200 / Plateada: $3,000 y General: $1,300

¿Dónde comprar los para el Palenque Fiestas de Octubre 2026?

Si quieres boletos para Palenque Fiestas de Octubre 2026, estos se podrán comprar en físico a partir del lunes 27 de julio en:

Hotel Fiesta Americana “La Minerva”

Botas Los Potrillos Tlaquepaque

Botas Los Potrillos Centro

El horario de venta será de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas; el sábado de 10:00 a 15:00 horas.

Para boletos en línea, se encontrarán disponibles en la página www.mipase.net.