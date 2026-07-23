No te pierdas el Palenque Fiestas de Octubre 2026, acá los precios de boletos por artista.
Para esta edición, el Palenque Fiestas de Octubre en Guadalajara contará con diversos conciertos desde el 2 de octubre y hasta el 1 de noviembre de 2026.
Precios de boletos por artista para el Palenque Fiestas de Octubre 2026
El Palenque Fiestas de Octubre 2026 dispondrá de cuatro zonas para sus conciertos, VIP, Dorada, Plateada y General.
Los precios de boletos por artista son estos:
- Artista sorpresa el 2 de octubre: (por anunciar)
- “Juntos” Jorge Medina y Josi Cuen el 3 y 4 de octubre: VIP: $4,600 / Dorada: $3,400 / Plateada: $2,200 y General: $1,000
- Edición Especial el 6 de octubre: VIP: $3,800 / Dorada: $2,800 / Plateada: $1,800 y General: $600
- Pancho Barraza el 7 de octubre: VIP: $3,400 / Dorada: $2,400 / Plateada: $1,400 y General: $600
- María José el 8 de octubre: VIP: $2,400 / Dorada: $1,800 / Plateada: $1,200 y General: $600
- Banda MS el 9 de octubre: VIP: $4,600 / Dorada: $3,400 / Plateada: $2,200 y General: $1,000
- Napoleón el 11 de octubre: VIP: $2,200 / Dorada: $1,600 / Plateada: $1,200 y General: $600
- Kany García el 14 de octubre: VIP: $3,200 / Dorada: $2,200 / Plateada: $1,200 y General: $600
- Moy Bobadilla el 15 de octubre: VIP: $2,000 / Dorada: $1,600 / Plateada: $1,000 y General: $500
- Alejandro Fernández el 16 y 17 de octubre: VIP: $5,800 / Dorada: $4,400 / Plateada: $3,200 y General: $1,400
- El Coyote y Calibre 50 el 18 de octubre: VIP: $2,800 / Dorada: $1,800 / Plateada: $1,000 y General: $500
- Cornelio Vega el 20 de octubre: VIP: $3,000 / Dorada: $2,000 / Plateada: $1,200 y General: $600
- Calle 24 el 21 de octubre: VIP: $1,800 / Dorada: $1,200 / Plateada: $800 y General: $500
- Gabito Ballesteros el 23 de octubre: VIP: $3,400 / Dorada: $2,400 / Plateada: $1,400 y General: $700
- Remmy Valenzuela el 25 de octubre: VIP: $3,600 / Dorada: $2,600 / Plateada: $1,600 y General: $600
- Clave Especial el 28 de octubre: VIP: $1,800 / Dorada: $1,200 / Plateada: $800 y General: $500
- Artista sorpresa el 29 de octubre: (por confirmar)
- Grupo Firme el 31 de octubre y el 1 de noviembre: VIP: $5,600 / Dorada: $4,200 / Plateada: $3,000 y General: $1,300
¿Dónde comprar los para el Palenque Fiestas de Octubre 2026?
Si quieres boletos para Palenque Fiestas de Octubre 2026, estos se podrán comprar en físico a partir del lunes 27 de julio en:
- Hotel Fiesta Americana “La Minerva”
- Botas Los Potrillos Tlaquepaque
- Botas Los Potrillos Centro
El horario de venta será de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas; el sábado de 10:00 a 15:00 horas.
Para boletos en línea, se encontrarán disponibles en la página www.mipase.net.