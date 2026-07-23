Se dio a conocer el cartel oficial del Palenque Fiestas de Octubre 2026; aquí todos los artistas por fecha que darán concierto.
Del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026, el Palenque Fiestas de Octubre reunirá a diversos artistas en Guadalajara.
Artistas por fecha para el Palenque Fiestas de Octubre 2026
Así quedó el cartel oficial del Palenque Fiestas de Octubre 2026. La fechas y artistas confirmados son:
- 2 de octubre: Artista sorpresa
- 3 y 4 de octubre: “Juntos” Jorge Medina y Josi Cuen
- 6 octubre: Edición Especial
- 7 octubre: Pancho Barraza
- 8 octubre: Maria José
- 9 octubre: Banda MS
- 11 octubre: Napoleón
- 14 octubre: Kany García
- 15 octubre: Moy Bobadilla
- 16 y 17 octubre: Alejandro Fernández
- 18 octubre: El Coyote y Calibre 50
- 20 octubre: Cornelio Vega
- 21 octubre: Calle 24
- 23 octubre: Gabito Ballesteros
- 25 octubre: Remmy Valenzuela
- 28 octubre: Clave Especial
- 29 octubre: Artista sorpresa
- 31 octubre y 1 de noviembre: Grupo Firme
¿Dónde comprar los boletos para el Palenque Fiestas de Octubre 2026?
Los boletos para Palenque Fiestas de Octubre 2026 se podrán comprar en físico a partir del lunes 27 de julio en:
- Hotel Fiesta Americana “La Minerva”
- Botas Los Potrillos Tlaquepaque
- Botas Los Potrillos Centro
El horario de venta es de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, mientras que el sábado será de 10:00 a 15:00 horas.
En el caso de boletos en línea, estos se encontrarán disponibles en la página www.mipase.net.