Se dio a conocer el cartel oficial del Palenque Fiestas de Octubre 2026; aquí todos los artistas por fecha que darán concierto.

Del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026, el Palenque Fiestas de Octubre reunirá a diversos artistas en Guadalajara.

Artistas por fecha para el Palenque Fiestas de Octubre 2026

Así quedó el cartel oficial del Palenque Fiestas de Octubre 2026. La fechas y artistas confirmados son:

  • 2 de octubre: Artista sorpresa
  • 3 y 4 de octubre: “Juntos” Jorge Medina y Josi Cuen
  • 6 octubre: Edición Especial
  • 7 octubre: Pancho Barraza
  • 8 octubre: Maria José
  • 9 octubre: Banda MS
  • 11 octubre: Napoleón
  • 14 octubre: Kany García
  • 15 octubre: Moy Bobadilla
  • 16 y 17 octubre: Alejandro Fernández
  • 18 octubre: El Coyote y Calibre 50
  • 20 octubre: Cornelio Vega
  • 21 octubre: Calle 24
  • 23 octubre: Gabito Ballesteros
  • 25 octubre: Remmy Valenzuela
  • 28 octubre: Clave Especial
  • 29 octubre: Artista sorpresa
  • 31 octubre y 1 de noviembre: Grupo Firme
Palenque Fiestas de Octubre 2026
Palenque Fiestas de Octubre 2026 (Palenque Fiestas de Octubre 2026 / Facebook)

¿Dónde comprar los boletos para el Palenque Fiestas de Octubre 2026?

Los boletos para Palenque Fiestas de Octubre 2026 se podrán comprar en físico a partir del lunes 27 de julio en:

  • Hotel Fiesta Americana “La Minerva”
  • Botas Los Potrillos Tlaquepaque
  • Botas Los Potrillos Centro

El horario de venta es de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, mientras que el sábado será de 10:00 a 15:00 horas.

En el caso de boletos en línea, estos se encontrarán disponibles en la página www.mipase.net.

Palenque Fiestas de Octubre 2026
Palenque Fiestas de Octubre 2026 (Palenque Fiestas de Octubre 2026 / Facebook)