Se dio a conocer el cartel oficial del Palenque Fiestas de Octubre 2026; aquí todos los artistas por fecha que darán concierto.

Del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026, el Palenque Fiestas de Octubre reunirá a diversos artistas en Guadalajara.

Artistas por fecha para el Palenque Fiestas de Octubre 2026

Así quedó el cartel oficial del Palenque Fiestas de Octubre 2026. La fechas y artistas confirmados son:

2 de octubre: Artista sorpresa

3 y 4 de octubre: “Juntos” Jorge Medina y Josi Cuen

6 octubre: Edición Especial

7 octubre: Pancho Barraza

8 octubre: Maria José

9 octubre: Banda MS

11 octubre: Napoleón

14 octubre: Kany García

15 octubre: Moy Bobadilla

16 y 17 octubre: Alejandro Fernández

18 octubre: El Coyote y Calibre 50

20 octubre: Cornelio Vega

21 octubre: Calle 24

23 octubre: Gabito Ballesteros

25 octubre: Remmy Valenzuela

28 octubre: Clave Especial

29 octubre: Artista sorpresa

31 octubre y 1 de noviembre: Grupo Firme

Palenque Fiestas de Octubre 2026 (Palenque Fiestas de Octubre 2026 / Facebook)

¿Dónde comprar los boletos para el Palenque Fiestas de Octubre 2026?

Los boletos para Palenque Fiestas de Octubre 2026 se podrán comprar en físico a partir del lunes 27 de julio en:

Hotel Fiesta Americana “La Minerva”

Botas Los Potrillos Tlaquepaque

Botas Los Potrillos Centro

El horario de venta es de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, mientras que el sábado será de 10:00 a 15:00 horas.

En el caso de boletos en línea, estos se encontrarán disponibles en la página www.mipase.net.