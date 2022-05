Bad Bunny ya estrenó “Un verano sin ti”, su cuarto álbum, luego de una pandemia y de su gira de conciertos ‘El último tour del mundo’.

Ahora, los seguidores de Bad Bunny están eufóricos luego de ver las colaboraciones de su nuevo álbum.

Y es que además de las letras que Bad Bunny plasmó en 23 canciones, en una de ellas habla sobre Alejandro Sanz, ¿lo sabías?

Por ello, ahora te compartimos la letra de “Ojitos lindos”, la canción que Bad Bunny canta con Bomba Estéreo y que querrás dedicarle a tu amorcito (seguramente).

Si bien el título del álbum de Bad Bunny, “Un verano sin ti”, habla más de desamor, la pizca de romance no se vio ausente en las 23 canciones que forman parte de la entrega.

Ahora, Bad Bunny junto a Bomba Estéreo sacó un nuevo ritmo, que, si bien no es reguetón, es ideal para bailar en pareja y dedicarla a tu gran amor.

Y es que tal parece que la sintonía de esta canción también precede en que fueron los tres artistas quienes la escribieron, es decir:

La letra de Ojitos lindos es de las más buscadas en Internet, pues claramente, querrás estar enterado de qué dice en su totalidad, antes de dedicarla.

Con más de un millón de reproducciones en YouTube, el disco de Bad Bunny parece ser que será todo un éxito.

En “Un verano sin ti”, Bad Bunny experimentó con diversos sonidos más allá del reguetón, y muestra de ello es Bomba Estéreo, con quienes escribió “Ojitos lindos”.

No esperes de esta canción los versos típicos romantizados con los que juega el reguetón, ahora si se dejó ir el Conejo Malo con la cursilería al cien por ciento.

Aquí la letra completa de Ojitos lindos, canción de Bad Bunny con Bomba Estéreo.

Antes que sea tarde y sin querer me parta en dos.

“Hace mucho tiempo que no le hago caso al corazón.

Que con esos yo también he vuelto a nacer”.

Aquí la parte de Bad Bunny en modo romántico activado al cien por ciento.

“Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano.

Hace tiempo que no envío un ‘Buenos días, te amo’.

Pero tú me tienes enredado, me envolví. Iba por mi camino y me perdí.

Mi mirada cambió cuando tus ojos vi.

Bye, bye a los culos, ni me despedí.

Yo no te busqué, no, chocamos en el trayecto.

Con tu alma en la calle conecto”.

Ojitos lindos, Bad Bunny y Bomba Estéreo.