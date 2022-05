Hace unos días Bad Bunny adelantó que estrenaría “Un verano sin ti”, su nuevo álbum. Y lo prometido es deuda, el ‘Conejo Malo’ lanzó a la media noche del 6 de mayo, 23 canciones.

Ahora no solo Bad Bunny está siendo tendencia, sino que su lanzamiento provocó que Alejandro Sanz también se convirtiera en ello.

Aunque “Moscow Mule” el es principal sencillo de este lanzamiento, llamó la atención lo que Bad Bunny confiesa en “Un verano sin ti” sobre Alejandro Sanz.

Por ello, te compartimos la letra completa de “Un verano sin ti”, en donde Bad Bunny habla de Alejandro Sanz y su trabajo.

Al comienzo de este 6 de mayo, Bad Bunny lanzó su cuarto álbum ‘Un verano sin ti’, mismo que tiene un sencillo dentro de este, nombrado de igual manera.

A tan solo unas horas de lanzamiento, el disturbio ya comenzó en redes sociales, pues Bad Bunny hizo tendencia a Alejandro Sanz con una de sus canciones.

En ocasiones no es necesario que un artista diga explícitamente quiénes son su fuente de inspiración o los artistas a los que admira, a veces lo demuestran cantando sus canciones.

Fue en 2020, que Bad Bunny se confesó no solo fan de Shakira, sino también de Alejandro Sanz, cuando cantó “Te lo agradezco, pero no”, en una historia de Instagram.

Pero eso no le fue suficiente, ahora Bad Bunny nombró a Alejandro Sanz y su más grande éxito “Corazón partio” en la letra de su canción “Un Verano sin ti”.

Mismo hecho que fue aplaudido por los seguidores del puertorriqueño y ha dejado una ola de memes por lo profunda que es la estrofa.

Más allá de que Bad Bunny decidiera dedicarle una estrofa a Alejandro Sanz, el reguetonero tomó como fuente de inspiración el éxito “Corazón partio”.

Esta es la letra de “Un verano sin ti” de Bad Bunny, donde menciona a Alejandro Sanz.

Aquí el coro, aunque aún son se menciona a Alejandro Sanz.

“Y ahora toca un verano sin ti, la estoy pasando bien, no te voy a mentir, pero a veces tu nombre no me deja dormir, pensando en todos los planes que hicimos, pero así fue el destino.

Es en la parte más adolorida de “Un verano sin ti” en que Bad Bunny decide mencionar a Alejandro Sanz.

“Tantos consejos de amor que ya he dado, pero parece que en mí no funcionan. Tal vez alguien ya te ha enamorado. Me duele no ser esa persona.

Ya no son mis chistes los que te dan gracia, ya no soy la razón de tu sonrisa, ya no hay más reguero dentro de la casa ni atardecer en Ibiza,

¿A dónde habrá ido aquella mirada, que sin palabras todo me decía?

Te juro que no me imaginaba lo que se sentía ni como sería”.

Un verano sin ti, Bad Bunny.