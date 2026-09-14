Oasis, ha anunciado nueva gira para 2027, por lo que la banda británica del britpop ya tiene ha revelado fechas, ciudades donde se estará presentando en concierto.

Por lo que Oasis Live 2027 contempla 38 conciertos en 11 ciudades de nueve países, con presentaciones programadas entre mayo y septiembre del próximo año, sin embargo, te adelantamos que no hay fecha para México.

La nueva gira para 2027 de Oasis tiene como fechas y ciudades:

Glasgow (Celtic Park): 21, 23, 25, 28 y 29 de mayo.

Manchester (Etihad Stadium): 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio.

Múnich (Allianz Arena): 2 y 3 de julio.

Barcelona (Estadi Olímpic Lluís Companys): 10 y 11 de julio.

Ámsterdam (Johan Cruijff ArenA): 16 y 17 de julio.

París (Stade de France): 23 y 24 de julio.

Roma (Stadio Olimpico): 29 y 30 de julio.

Boston (Gillette Stadium): 10, 13 y 14 de agosto.

Las Vegas (Allegiant Stadium): 20, 21 y 24 de agosto.

Slane Castle (Irlanda): 4 y 5 de septiembre.

Knebworth (Reino Unido): 11, 12, 18 y 19 de septiembre.

Regreso de Oasis que ocurre dos años después de su exitosa gira Live 25, la cual marcó el reencuentro de los hermanos, Liam y Noel Gallagher en los escenarios después de 16 años de separación.

Regreso de Oasis que ocurre dos años después de su exitosa gira Live 25, la cual marcó el reencuentro de los hermanos, Liam y Noel Gallagher en los escenarios después de 16 años de separación.

Oasis anuncia nueva gira para 2027: fechas, ciudades y todo lo que se sabe (oasis)

¿Cómo registrarse para los boletos de Oasis 27? No habrá venta general

La banda Oasis volverá a repetir la dinámica de venta de boletos como en su anterior gira, solo exclusiva para verdaderos fans, por lo que no habrá venta general para el público.

Así que lo primero que deberás realizar es comenzar con tu registro en https://oasisinet.com/home/ el cual inicio este mismo lunes 14 de septiembre y estará abierto hasta las a las 8:00 de la mañana, hora de México, del jueves 17 de septiembre, donde tendrás que:

Llenar formulario

Correo electrónico vinculada con la cuenta de Ticketmaster

Elegir hasta tres ciudades para los conciertos de Oasis

Si eres de los afortunados para comprar boletos de Oasis 2027 a partir del 24 de septiembre comenzarán a enviarse los códigos para la venta que será durante el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre, y donde sólo podrás adquirir hasta 4 entradas.

Oasis anuncia nueva gira para 2027: fechas, ciudades y todo lo que se sabe