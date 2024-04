Blink-182 anunció una nueva etapa de su gira One More Time Tour, pero no incluye a México.

Y es que la etapa final de One More Time Tour, la gira de Blink-182 ha sido anunciada, pasando por varias ciudades de Estados Unidos y hasta Canadá.

Pero en las nuevas fechas de Blink-182 que van desde junio hasta agosto, no figura México pese a haber cancelado sus últimos conciertos.

Blink-182 deja fuera a México de su gira One More Time Tour

Se reveló la última etapa de la gira de Blink-182 de One More Time Tour, en donde estará de invitado Pierce The Veil.

La nueva gira de Blink-182 comenzará el próximo 20 de junio en Orlando, Florida en Estados Unidos y aparentemente concluirá el 15 de agosto en Toronto, Canadá.

Sin embargo, la nueva etapa de Blink-182 no contempla a México en estos tres meses de su nueva gira de One More Time Tour.

Pues cabe recordar que los últimos 3 conciertos que Blink-182 daría en México fueron cancelados debido a la salud de Mark Hoppus -52 años de edad-.

Y no se reveló si es que Blink-182 repondría dichos conciertos posteriormente, pues únicamente hubo reembolso para todos los fans que ya tenían los boletos en mano.

Blink-182 visitará 30 ciudades en su gira One More Time Tour

Como ya se reveló, Blink-182 dio a conocer la nueva etapa de su gira One More Time Tour, en donde estará gran parte de junio, julio y agosto en ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Estando en al menos 30 ciudades en donde a parte de Blink-182 estará acompañada de otras bandas como:

Pierce The Veil

jxdn

Live Without

Drain

Hot Milk

Landon Barker

EKKSTACY

Astronoid

Se espera que la nueva etapa de la gira de Blink-182 incluya “nuevos elementos de producción”, además de una vista de 360º grados en la actuación de los estadios.