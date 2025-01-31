¿Nirvana en FireAid? Así fue la presentación de los ex integrantes de la legendaria banda sin Kurt Cobain, quien murió en 1994.

Artistas y bandas se reunieron para recaudar fondos por los incendios en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en el festival llamado FireAid.

El concierto solidario del FireAid presentó a varios artistas de renombre, incluyendo una reunión de Nirvana pero sin Kurt Cobain.

Reunión de Nirvana en el FireAid (Chris Pizzello / AP Photo / Chris Pizzello/Invision/AP)

Así fue la reunión de Nirvana en el FireAid sin Kurt Cobain

Tras el suicidio de Kurt Cobain en 1994, la banda que lideraba, Nirvana, terminó por separarse y cada uno de los integrantes tomó su camino.

Sin embargo, para el concierto benéfico FireAid que recaudó fondos tras los incendios en Los Ángeles, Nirvana se volvió a reunir el pasado jueves 30 de enero.

En donde cientos de espectadores en el Kia Forum y el Intuit Dome presenciaron el reencuentro de Nirvana, pero sin Kurt Cobain.

Pat Smear de 65 años de edad, y Krist Novolestic de 59 años de edad, los sobrevivientes de Nirvana.

Además de Dave Grohl de 56 años de edad, y su hija, Violet Grohl quien interpretó ‘All Apologies’ en el FireAid a dueto con su padre.

Entre el setlist que intentó Nirvana en FireAid, estuvieron canciones como:

Breed con St. Vincent

School con Kim Gordon

Territorial Pissings con Joan Jett

"Nirvana":

"Nirvana":

Por su presentación en el concierto a beneficio #FireAid junto a St. Vincent, Kim Gordon, Joan Jett y Violet Grohl

Reunión de Nirvana en el FireAid ( Scott Dudelson / AFP / Getty Images via AFP)

Aplauden la voz de Violet Grohl al interpretar un clásico de Nirvana en concierto FireAid

No cabe duda que uno de los momentos cumbres del FireAid fue el reencuentro de los viejos miembros de Nirvana, que tras la muerte de Kurt Cobain se separaron.

Llenando de emoción a los espectadores quienes lograron presenciar la interpretación de una de las bandas legendarias del grunge.

Pero sin duda alguna, quien se robó la noche durante el reencuentro de Nirvana, fue Violet Grohl, hija de Dave Grohl y actual líder de Foo Fighters.

Pues Violet Grohl de 18 años de edad, no dudó en interpretar la canción ‘All Apologies’ de Nirvana.

Un momento que muchos aseguraron era un momento épico y especial, ante el reencuentro de Nirvana tocando mientras Violet Grohl cantaba.

Aunque otros por su parte, aseguraron que no les gustó la versión de Violet Grohl, y le faltaba la emoción que tenía Kurt Cobain.

Además de Nirvana, otros artistas estuvieron apoyando la causa del FireAid como:

Dawes

John Mayer

Gracie Abrams

No Doubt

John Fogerty

Stills & Nash

Billie Eilish

Green Day

