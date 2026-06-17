Álex Lora lanzó en mayo de 2025 el tema “Ni una más”, incluido en su álbum Yo quiero ser tu celular, como un grito musical contra la violencia de género y las desapariciones en México.

La canción inicia con la frase “Ni una más”, que exige justicia y un alto a la violencia, cuestionando cuántas niñas y mujeres deben morir para que el sistema actúe.

En entrevistas, Álex Lora ha mostrado su apoyo a las madres buscadoras, convirtiendo la pieza en un himno de resistencia y memoria.

¿Qué significa “Ni una más” de Alex Lora? La canción contra la violencia de género

“Ni una más” es una canción que se manifiesta contra la violencia de género y las desapariciones de mujeres en México.

La canción inicia con la frase “Ni una más”, la cual exige justicia y un alto a la violencia contra las y los mexicanos.

“Ni una más” cuestiona cuántas niñas y mujeres deben morir para que el sistema haga algo para protegerlas.

Alex Lora, cantante. (Agencia México)

En una reciente entrevista con De Primera Mano, Álex Lora mostró su apoyo a las madres buscadoras cantando “Ni una más”.

Un ‘grito’ de justicia para quienes fueron víctimas de feminicidio y de desaparición forzada.

“Es como muchas canciones que he inventado, que ya estaban en el subconsciente y corazón de la raza” Álex Lora

Letra de “Ni una más”, la canción que dedica Álex Lora a las madres buscadoras

Con un claro mensaje de denuncia, esta es la letra de “Ni una más”, nueva canción de Álex Lora sobre la violencia y desapariciones en México:

Ni una más

Ni una más

Ni una más

Ni una más

¿Cuántas niñas más tienen que perder la vida

Para que la sociedad quede convencida?

Que no puede ser, no puede ser

Tanta violencia contra la mujer

No puede ser, no puede ser

Tanta violencia contra la mujer

Exigimos justicia

Exigimos justicia

Exigimos justicia

Por eso hay que gritar

Por eso hay que gritar

Ni una más, ni una más

Ni una más, ni una más

Ni una más, ni una más

Ni una más

Ni una más

Ni una más

¿Cuántas niñas más tiene que morir

Para que el gobierno acabe de entender?

Que no puede ser, no puede ser

Tanta violencia contra la mujer

No puede ser, no puede ser

Tanta violencia contra la mujer

Exigimos justicia

Exigimos justicia

Exigimos justicia

Por eso hay que gritar

Por eso hay que gritar

Ni una más, ni una más

Ni una más, ni una más

Ni una más, ni una más

Ni una más