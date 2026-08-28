Natanael Cano se niega a dejar de cantar corridos tumbados. Según dijo, prefiere morir a caer en la prohibición aplicada en diversos estados de México.

“Me van a tener que matar, compadre. Me van a tener que matar porque esto lo hacemos de corazón, lo hicimos con el corazón y por gusto” Natanael Cano

10 estados de la República prohibieron la interpretación y reproducción de canciones que hagan apología del crimen organizado, por lo que varios cantantes han optado por eliminar canciones de este tipo de sus repertorios.

Natanael Cano se rebela contra la prohibición de corridos tumbados

El 27 de agosto, Natanael Cano presentó su nuevo disco “Natanael Cano Vol. 1”, donde lanza 15 corridos tumbados que si bien no hablan de un grupo delictivo, siguen la temática de los excesos y violencia.

Natanael Cano defendió los corridos tumbados y aseguró que iba a dejar de cantar hasta que lo “mataran”.

Natanael Cano (Instagram/@natanael_cano)

El cantante fue cuestionado sobre qué pensaba de la prohibición de los corridos, a lo que expresó que él cantaba “con el corazón” y seguiría generando música.

La respuesta de Natanael Cano fue vista como un desafío a las autoridades, quienes han tratado de eliminar la interpretación de canciones que hagan apología al delito.

Natanael Cano es conocido como pionero de los corridos tumbados, los cuales se caracterizan por hablar de drogas, armas y conflictos entre grupos delictivos.

Natanael Cano insiste cantar corridos tumbados a pesar de la violencia en México

Diversos gobiernos estatales han mostrado una postura firme sobre espectáculos donde se interpreten canciones que hagan apología a la violencia.

Por ejemplo, Zacatecas canceló la presentación de Luis R. Conriquez y Óscar Maydon tras acuerdos de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz.

Cantantes como Junior H decidieron cambiar las temáticas de sus canciones y hoy apoya el proyecto México Canta, el cual impulsa la creación de música lejos de la violencia.

A pesar de las medidas gubernamentales, Natanael Cano insiste en que cantará corridos tumbados.