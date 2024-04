Natanael Cano lanzó su colaboración con Belinda llamada “300 noches”, lo que llevó a que el cantante dejara ver que ya tuvo ‘el efecto Belinda’, tras haber trabajado con la bella cantante.

La colaboración de Natanael Cano -de 23 años de edad- con Belinda, ha hecho que los cantantes estén dando testimonio a medios de comunicación, sobre cómo fue trabajar juntos.

Fue en uno de esos momentos, en que el cantante de corridos tumbados confesó que gracias a Belinda -de 34 años de edad- revivió su amor por hacer música, pues antes de eso estaba en pausa.

La cintura de Belinda no parece real en las nuevas fotos del detrás de cámaras de 300 noches

Belinda causa un efecto muy particular entre los cantantes con quiénes colabora y es que su encanto también resultó efectivo en Natanael Cano.

El 25 de abril se estrenó “300 noches”, la canción donde Belinda armó su corrido coquette junto a Natanael Cano, el pionero de los corridos tumbados.

Y es que más allá de la colaboración que actualmente está en el número uno de tendencia en música de YouTube, la canción significó mucho para Natanael Cano.

A través de las entrevistas a medios que están dando Natanael Cano y Belinda, el cantante de Hermosillo, compartió lo importante que fue esta canción para él.

Pues aunque se creería que hasta podría estar dedicada a un examor de Belinda, él dejó ver que eso es lo de menos, pues lo importante es lo que le despertó.

Mostrando un lado más vulnerable, Natanael Cano dijo que se encontraba fuera del mundo musical -en pausa- por un momento, pero que la colaboración con Belinda lo hizo volver a tener ganas de crear.

“Yo este año ya no quería hacer música, pero Belinda llegó y me revivió, me despertó algo muy grande en mi carrera para mí.

Ahora quiero seguir echándole ganas”.

Natanael Cano, cantante.