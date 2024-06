Kate Winslet -de 48 años de edad- explicó el porqué el beso de Jack y Rose en Titanic “fue un desastre”.

Kate Winslet relata cómo fue en realidad una de las escenas más icónicas del cine en Titanic, película de James Cameron.

La actriz compartió nuevos detalles del detrás de escenas del beso que compartió con Leonardo DiCaprio de 49 años de edad.

Titanic es una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, que cuenta la trágica historia de amor entre Jack y Rose.

Kate Winslet se ha encargado de revelar la verdad de una de las escenas más románticas de Titanic, película que protagonizó con Leonardo DiCaprio en 1997.

Se trata de la secuencia en la que sus personajes, Rose y Jack, se dan un beso en la cubierta del barco para sellar su historia de amor.

Un momento que Kate Winslet asegura que fue una “pesadilla”.

“Dios mío, es todo muy romántico. No es de extrañar que todas las jóvenes del mundo quisieran que las besara Leonardo DiCaprio, pero no fue tan bonito como parece”

Durante una entrevista para Vanity Fair, Kate Winslet comentó que revivir aquella escena le resultó bastante incómodo.

La actriz explicó que la escena se filmó en un espacio reducido y poca iluminación, por lo que se necesitaron varias tomas.

Hasta que el director James Cameron quedó satisfecho.

Entre toma y toma, Kate Winslet se tenía que retocar ella misma el maquillaje y el de Leonardo DiCaprio.

El resultado de la escena del beso “fue un desastre” en palabras de Kate Winslet.

Por si fuera poco, Kate Winslet explicó que el corsé que llevaba puesto le impedía respirar con normalidad.

“Nos estamos dando el beso, y yo tengo un montón de maquillaje encima”, recuerda. “Y al final parece que me he estado comiendo una barra de chocolate con caramelo, porque se me pegaba su maquillaje”

Kate Winslet