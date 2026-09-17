Natanael Cano prepara un nuevo proyecto llamado “La Tumbada”, el cual busca defender los corridos tumbados luego de que 10 entidades prohibieran su interpretación en eventos públicos.

El cantante estaría por crear un proyecto dentro de los medios de comunicación para difundir los corridos tumbados, así lo reveló un representante del cantante en el programa Siéntese quien pueda.

“La Tumbada” es una propuesta multiplataforma, la cual tendrá música, podcast y otro tipo de programas que busca difundir los corridos tumbados sin censura, compartiendo la historia desde su origen hasta la actualidad.

Natanael Cano lanzará “La Tumbada” para defender a los corridos tumbados

Según el representante de Natanael Cano, el cantante se siente frustrado ante la supuesta censura a los corridos tumbados, por lo que busca crear su propia plataforma para difundir este género.

Natanael Cano siente que nadie escucha sus argumentos ante la prohibición de esta música y se unirá a otros exponentes del género para defenderla.

Natanael Cano en Estadio GNP Seguros (Natanael Cano )

“La Tumbada” sería una plataforma que busca combatir la censura y mostrar los corridos tumbados tal cual son.

Natanael cano quiere tener su propia estación de radio y televisión para que se puedan escuchar toda su música sin censura.

¿Qué tendrá “La Tumbada”? Buscará tener desde música hasta podcast

Natanael Cano quiere que se dejen de “satanizar” los corridos tumbados, por lo que buscará dar información del género a través de podcast.

“La Tumbada” tendría una barra musical, podcast y programas que hablen de la historia de los corridos tumbados.

Esta plataforma estaría hecha para que jóvenes de entre 18 y 29 años escuchen su música favorita sin restricciones.

Hasta el momento, Natanael Cano no ha revelado la fecha en la que se concretará “La Tumbada” y qué otros cantantes forman parte del proyecto.