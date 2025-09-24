¿De qué murió Claudia Cardinale? Legendaria actriz italiana de 87 años

Se ha dado a conocer la muerte a los 87 años de la legendaria actriz italiana Claudia Cardinale.

La legendaria actriz italiana Claudia Cardinale que será recordada por aparecer en películas como “Il gattopardo” (El gatopardo) y “8½”.

Claudia Cardinale, la legendaria actriz italiana muere a los 87 años, la causa se desconoce

Ante la lamentable noticia de la muerte de Claudia Cardinale, la legendaria actriz italiana a los 87 años, no se dio a conocer la causa de esta, por lo que se desconoce de qué murió.

Pese a esto, se detalló que Claudia Cardinale, la legendaria actriz italiana murió rodeada de sus dos hijos en la comuna francesa de Nemours, cerca de París, Francia.

Asimismo, la muerte de la legendaria actriz italiana Claudia Cardinale sucedió el pasado martes 23 de septiembre de 2025.

RIP à la meravigliosa Claudia Cardinale.. grande actrice qui a bercé ma cinéphilie, de 8 1/2 aux Professionnels en passant par Cartouche, Fitzcarraldo, Once Upon a Time in the West, Il Gattopardo, La Fille à la valise.. Tout chez elle transpirait le cinéma et l'élégance ! 💔 pic.twitter.com/GhkxAJ3ByQ — Charley James 🎞 📽🩺 (@CharleyJamesD) September 23, 2025

¿Quién fue Claudia Cardinale, la legendaria actriz italiana que ha muerto a los 87 años?

Claudia Cardinale es la legendaria actriz italiana que ha muerto a los 87 años, misma que nació el 15 de abril de 1938.

La carrera como actriz de Claudia Cardinale comenzó a los 17 años después de ganar un concurso de belleza en Túnez, el cual la llevó al Festival de Cine de Venecia, donde llamó la atención de la industria cinematográfica italiana.

Lo que llevó a Claudia Cardinale a convertirse en una de las figuras del cine europeo y trabajar con leyenda como Federico Fellini y Sergio Leone.

A lo largo de la carrera de Claudia Cardinale como actriz, protagonizó más de 100 películas y producciones de televisión.

Por lo que sus películas más emblemáticas de Claudia Cardinale, la legendaria actriz italiana fueron:

Rocco e i suoi fratelli 1960

8½ 1963

Il Gattopardo de 1963

C’era una volta il West’ 1968

Ya en Hollywood, Claudia Cardinale, la legendaria actriz italiana fue parte de grandes producciones como en:

La Pantera Rosa de 1963

Blindfold 1965

The Professionals de 1966

Don’t Make Waves 1967