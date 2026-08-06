Si tienes boletos para el concierto de Morat el 12 de noviembre en el Palacio de los Deportes en CDMX, te interesará saber que hubo un cambio de fecha.

De acuerdo con Ocesa, el concierto de Morat en el Palacio de los Deportes no se cancela y todos los boletos serán válidos para la nueva fecha en CDMX.

Nueva fecha del concierto de Morat en el Palacio de los Deportes en CDMX

El concierto de Morat en el Palacio de los Deportes en CDMX, programado para el 12 de noviembre, ahora se llevará a cabo el día 15 del mismo mes.

Por lo que las fechas actualizadas de los conciertos de Morat en CDMX en el Palacio de los Deportes quedan de la siguiente manera:

6 de noviembre

7 de noviembre

8 de noviembre

13 de noviembre

14 de noviembre

15 de noviembre

Como ya se mencionó, todos los boletos adquiridos para la fecha del 12 de noviembre, serán válidos para el día 15 en la misma zona para los que fueron solicitados.

No obstante, los fans podrán solicitar su reembolso en caso de que no puedan ir al concierto.

Si fueron comprados en la app, debes de entrar a tu cuenta de Ticketmaster y pulsar el botón de Ayuda.

En caso de que sean boletos físicos, tendrás que solicitar el reembolso en taquilla a partir del 10 de agosto .

Concierto de Morat (OCESA)

¿Por qué se cambió la fecha del concierto de Morat en el Palacio de los Deportes en CDMX?

Según el comunicado de Ocesa, se tuvo que cambiar la fecha de uno de los conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes por cuestiones de logística.

Esto sin dar más detalle al respecto sobre lo que eso significaba para el concierto de Morat en el Palacio de los Deportes.

Lo único que hicieron fue aclarar que la presentación no se cancelaba, como suele suceder cuando se lanza uno de estos comunicados.

No obstante, recomendamos a los fans estar al pendiente de cualquier actualización al respecto.