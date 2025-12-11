El cantante italiano de 28 años de edad, Matteo Bocelli, hijo de Andrea Bocelli estará de regreso a la CDMX en concierto.

Por lo que ya te tenemos los detalles, preventa y costos para ver a Matteo Bocelli en concierto en la CDMX; esto es lo que debes saber:

Fecha: Viernes 6 de marzo 2026

Hora: 9:00 de la noche

Sede: Teatro Metropólitan de la CDMX

Telonero: Sin información

Preventa Banamex: Activa desde el 11 de diciembre 2025

Venta general y taquillas del Teatro Metropólitan a partir del 12 de diciembre a las 11:00 de la mañana

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos:

Sección A: $1,587.25 Sección B: $1,140.75 Sección BB: $942.50 Sección C: $1,041.50 Sección D: $768.75 Sección E: $620.00

FALLING IN LOVE TOUR WORLD TOUR✨ Matteo Bocelli llega al Teatro Metropólitan el próximo 6 de marzo❣️#PreventaBanamex: 11 de diciembre.

Matteo Bocelli regresa a la CDMX con concierto en el Teatro Metropólitan

El Teatro Metropólitan recibirá nuevamente en concierto al italiano Matteo Bocelli quien regresa en concierto a la CDMX

Concierto de Matteo Bocelli en el Teatro Metropólitan el cual forma parte de la gira del italiano Falling In Love Tour World Tour 2026.

Recuerda que si compras con tarjetas Banamex se tiene 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Si deseas acudir por tus boletos en taquillas con la venta general, recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.