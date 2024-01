La banda Maroon 5 canceló su presentación en la Feria de León 2024 y prefirió pagar la multa.

Una de los eventos más importantes de la temporada es la Feria de León 2024 que comenzó desde el pasado 12 de enero y estará vigente hasta el 6 de febrero.

Lo más atractivo de la Feria de León 2024 es su gran cartel con artistas de talla internacional como:

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la Feria de León 2024, ya que la agrupación estadounidense Maroon 5 decidió no ser parte del evento.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, reveló que Maroon 5 canceló su presentación en Feria de León 2024.

Todo esto, pese a que la banda liderada por Adam Levine, de 44 años, tenía un contrato firmado con el gobierno estatal y el patronato de la feria.

De acuerdo con Diego Sinhue, Maroon 5 decidió cancelar y pagar penalizaciones estipuladas en el acuerdo, en lugar de cumplir con el convenio de la feria.

“Ya firmados se caen los artistas; te voy a contar de uno que se nos cayó, y ya venía a León, pero dijeron que siempre no”, declaró el gobernador.

Asimismo, Diego Sinhue reveló Maroon 5 no se presentó por un problema de agenda y no porque tuvieran algún inconveniente con estar en la Feria de León 2024. Al respecto dijo:

Venía a León ya firmado, a ver si no la riego, pero era Maroon 5, ya firmado y todo y (dijeron) que siempre no. Prefirieron pagar las cláusulas, no porque fuera León, sino porque se les empató con otro tema”

Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato