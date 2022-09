Luego de que se acusara a Adam Levine de serle infiel a su esposa, Behati Prinsloo de 34 años de edad, el vocalista de Maroon 5 ha salido a aclarar la situación y acepta haber cruzado la línea.

A través de su Instagram, Adam Levine de 43 años ha salido a dar su primera declaración luego de que la modelo Sumner Stroh de 23 años de edad, aseguró que había sido su amante por un año.

Además, Stroh reveló que Adam Levine de Maroon 5, quien le habría sido infiel a su esposa con ella, la contactó recientemente.

Esto porque le reveló que Adam Levine quería ponerle su nombre al bebé que su esposa, Behati Prinsloo, está esperando en caso de que fuera niña.

En ese sentido y tras ser criticado duramente en Internet y redes sociales, Adam Levine de Maroon 5 ha publicado un breve comunicado en sus historias de Instagram.

Adam Levine de Maroon 5 se ha pronunciado ante las recientes acusaciones que se le han hecho en su contra, en donde lo han acusado de serle infiel a su esposa, Behati Prinsloo quien espera a su tercer hijo.

En el comunicado publicado por Adam Levine de Maroon 5, está negando la infidelidad pero admite que cruzó la línea.

“Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas. Utilicé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa en cualquier forma coqueta. No tuve una aventura; sin embargo, crucé la línea durante un periodo lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado. He abordado eso y tomando medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este momento. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos”

Adam Levine