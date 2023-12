Mucha gente viajará a Guanajuato durante el primer trimestre del próximo año y es que se llevará a cabo la Feria de León 2024, la cual contará con la participación de Nicki Nicole, Backstreet Boys y Kings of Leon.

No, no es broma, la presencia de Kings of Leon, Nicki Nicole y Backstreet Boys está confirmada. Organizadores de la Feria de León 2024 acaban de revelar el cartel y desde ya mucha gente asegura será uno de los mejores eventos musicales.

Aunque el cartel es prometedor, no todos los artistas y agrupaciones musicales han sido revelados, aún queda por destapar participaciones.

Feria León 2024 (@gobiernogto )

¿Cuándo se llevará a cabo la Feria de León 2024?

La Feria de León 2024 se llevará a cabo en León, Guanajuato del 12 de enero al 6 de febrero. Alejandra Gutiérrez Campos -de 47 años de edad-, presidenta municipal, informó que el 80% del contenido será gratuito.

Así como asegura la Feria de León 2024 será de primer mundo, de una alta calidad y lo mejor de todo es que será accesible para toda persona que quiera vivir la experiencia.

Se espera una derrama de 2 mil millones de pesos. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo -de 43 años de edad-, gobernador de Guanajuato, adelantó que habrá eventos artísticos y artistas de talla internacional.

Habrá espectáculo sobre hielo. El Circo Robert’s eligió la Feria de León para celebrar sus 40 años. Así como se ofrecerán tres espectáculos de Disney, pero ¿qué artistas y agrupaciones estarán?

Cartel completo de la Feria de León 2024

Con el objetivo de cubrir todos los gustos musicales, el cartel de la Feria de León 2024 presenta artistas internacionales, contemporáneos y de moda.

Los costos de los boletos para los concierto de la Feria de León 2024 así como fechas y horarios de artistas y agrupaciones se darán a conocer próximamente.

Los artistas y agrupaciones hasta ahora confirmados son los siguientes:

12 de enero - Camila

13 de enero - Natalia Jiménez, de 41 años de edad

14 de enero - Remmy Valenzuela, de 33 años de edad

15 de enero - Fuerza Regida

16 de enero - Ha-Ash

17 de enero - Luis Ángel ‘El Flaco’, de 39 años de edad

18 de enero - Edén Muñoz, de 33 años de edad

19 de enero - Matute

20 de enero - Edith Márquez, de 50 años de edad

21 de enero - Pancho Barraza, de 62 años de edad

23 de enero - Marca Registrada

24 de enero - Ángeles Azules

25 y 26 de enero - Carlos Rivera, de 37 años de edad

27 de enero - Emmanuel y Mijares

28 de enero - Tucanes de Tijuana

29 de enero - Gloria Trevi, de 55 años de edad

30 de enero - Alejandra Guzmán, de 55 años de edad

31 de enero - Carin León, de 34 años de edad

2 y 3 de febrero - Alejandro Fernández, de 52 años de edad

4 de febrero - Banda MS

5 de febrero - María José, de 47 años de edad

6 de febrero - Chuy Lizárraga, de 47 años de edad

Feria de León 2024 (@feriadeleon )

Velaria Feria de León 2024: