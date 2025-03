Recientemente se dio a conocer que Mariah Carey había logrado defender su título como reina de la Navidad.

Y es que Mariah Carey ganó la demanda en su contra por el presunto plagio de All I Want For Christmas Is You.

La demanda en contra de la cantante fue interpuesta durante el 2023 por el cantautor Vince Vance.

Ahora, el denunciante deberá pagar una compensación a la cantante Mariah Carey, de 55 años de edad.

Mariah Carey (Instagram/@mariahcarey)

Mariah Carey defiende su título como reina de la Navidad

Durante el 2023, Mariah Carey fue demandada por el presuntamente haber plagiado la letra de All I Want For Christmas Is You.

La demanda por 404 mil 784 millones de pesos contra Mariah Carey fue interpuesta por el cantautor Vince Vance y el también artista Troy Powers.

En el documento, el cantautor señaló que la cantante había copiado su canción homónima de 1989.

Sin embargo, ahora se dio a conocer que Mariah Carey había logrado defender su título como reina de la Navidad.

Y es que se dictaminó que las canciones eran “diferentes” y solo compartían “clichés habituales de las canciones navideñas”.

Tras ganar la demanda por plagio, Mariah Carey será compensada con la cantidad monetaria que cubra parte o la totalidad de los honorarios de los abogados.

Mariah Carey ganó demanda por plagio otra vez

Mariah Carey lanzó All I Want for Christmas is You en 1994 como parte de su álbum de música navideña, Under the Mistletoe.

Antes de ser demandada por plagio en el 2023, V ince Vance ya había demandado a Mariah Carey y su coautor, Walter Afanasieff.

Sin embargo, esta primera demanda en contra de la cantante fue desestimada apenas cinco meses después de haber sido interpuesta en el 2022.

Al respecto, algunos fans de Mariah Carey acusan a Vince Vance de estar “traumado” con la cantante y piden que ya la deje en paz.