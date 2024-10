Un día como hoy hace 30 años se estrenó All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey, una canción que ha batido récords musicales.

Una de las canciones navideñas más conocidas del mundo es All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey, y la que marca el inicio de la época decembrinas.

All I Want For Christmas Is You cumple tres décadas de su estreno y Mariah Carey -de 55 años de edad- ya se ‘descongeló' para celebrar su más grande éxito.

All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey cumple 30 años de su estreno

El 29 de octubre de 1994 se estrenó All I Want For Christmas Is You, una canción co escrita por Mariah Carey y una de las melodías más exitosas de su álbum, Merry Christmas.

All I Want For Christmas Is You es una melodía pop que celebra la Navidad y es considerada una de las canciones modernas más conocidas a nivel mundial.

Mariah Carey (Instagram/@mariahcarey)

Esta canción ha batido récords desde su creación y generado más de 70 millones de dólares en regalías.

En 2019, All I Want For Christmas Is You llegó al número uno en el conteo Hot 100 Chart de Billboard.

Además, Mariah Carey se ha convertido en meme por All I Want For Christmas Is You, pues usuarios de redes sociales aseguran que ella es quien inicia la época navideña.

La cantante se ha tomado muy en serio estas bromas y ha lanzado videos donde inicia cantando All I Want For Christmas Is You, mientras se ‘descongela’ para dar inicio a esta festividad.

30 years ago today, Mariah Carey released ‘All I Want For Christmas Is You.’ pic.twitter.com/RzMhcIKJPd — Pop Base (@PopBase) October 29, 2024

Mariah Carey tiene varios récords musicales gracias a All I Want For Christmas Is You

La canción más exitosa de Mariah Carey ha sido All I Want For Christmas Is You, por la cual tiene un récord Guinness de la melodía navideña que más alto ha llegado en las listas de Billboard.

En 2023, All I Want For Christmas Is You batió otro récord en Noche Buena, pues fue reproducida 23 millones 701 mil 697 veces en Spotify.

Desde 2020, Mariah Carey rompe este récord cada Navidad y la cantante ha sabido utilizar su popularidad al punto de que es llamada ‘Reina de la Navidad’.