¿Majo Aguilar y Mar Solís preparan una colaboración musical? Las cantantes mexicanas expresaron su entusiasmo por unir sus voces en una canción de cumbia, durante un encuentro en el marco de los Premios HEAT 2026.

Además de compartir una amistad y admiración mutua, Majo Aguilar y Mar Solís reconocieron que trabajar juntas sería una oportunidad para combinar sus estilos y raíces musicales.

A mí me encantaría [...] y siento que nos iría bien una cumbia Mar Solís

Aunque todavía no hay una fecha ni un proyecto confirmado, Mar Solís y Majo Aguilar dejaron abierta la posibilidad de sorprender a sus seguidores con una colaboración y, tal vez, en estilo cumbia.

No le puedo decir que no a una cumbia, siento que sería algo síper. Sí, seguramente lo vamos a hacer. Algo bien padre Majo Aguilar

Majo Aguilar y Mar Solís: Surge la idea de una colaboración en cumbia

En un emotivo encuentro caracterizado por la afinidad artística, Mar Solís y Majo Aguilar dejaron abierta la posibilidad de unir sus talentos en un proyecto musical conjunto.

Ambas intérpretes, reconocidas por construir un camino propio dentro de la música latina sin dejar de honrar sus respectivas raíces familiares, coincidieron en que unir sus voces representaría una experiencia profundamente enriquecedora tanto para ellas como para su público.

Al abordar los rumores y el deseo de sus seguidores sobre un trabajo en equipo, Mar Solís y Majo Aguilar manifestaron un entusiasmo genuino por concretar la propuesta en el futuro cercano

Específicamente, Mar Solís y Majo Aguilar comenzaron a ofrecer ideas e indicaron que el ritmo de la cumbia sería el terreno ideal para una canción juntas.

No obstante, Majo Aguilar y Mar Solís explicaron que planean sentarse a conversar y definir con calma los detalles creativos, combinando la fuerza interpretativa y el carisma que las caracteriza sobre el escenario.

Me parece lindo lo que platicamos hace un momento en el panel sobre la posibilidad de hacer una cumbia juntos. Creo que tendríamos que sentarnos a platicar y explorar esa idea. Majo Aguilar

Majo Aguilar y Mar Solís: Afinidad más allá del peso del legado

Más allá de la expectativa por un tema inédito, Mar Solís y Majo Aguilar destacaron la sólida amistad y la admiración mutua que comparten dentro de la industria.

Ambas subrayaron la relevancia de defender la autonomía artística, cuidar con responsabilidad el mensaje que transmiten a través de sus canciones y mantener un respeto permanente hacia su audiencia.

Esta posible colaboración reafirma el crecimiento y la unión de la nueva generación de mujeres que continúa impulsando la escena musical.