Murió Majestic, la promesa del freestyle en México, por lo que en el marco de la noticia de su muerte se está recordando la última batalla donde se coronó como subcampeón en la Red Bull México 2023.

Hace apenas cinco meses, Majestic -de 21 años de edad- estaba batallando contra Yoiker para terminar llevándose el subcampeonato en la Red Bull México 2023.

Sin duda, ahora es esta batalla la que pasará a lo largo de la historia del freestyle, pues además de haber sido de infarto en su momento, ahora es un recuerdo ante la muerte de Majestic.

Este 20 de febrero se dio a conocer que Majestic murió en Huatulco, Oaxaca, sin embargo, el suceso habría ocurrido un día antes, tras haber tenido participación en una batalla de freestyle local.

El que Majestic haya muerto haciendo lo que tanto amaba -freestyle- y que su descenso fuese trágico, está recordando el paso del mexicano por la Red Bull México 2023.

Al cúmulo de trofeos y medallas de Majestic, la joven promesa del freestyle en México, se le sumó una medalla de hace cinco meses la de la Red Bull México 2023.

Y no es que Majestic haya sido el campeón, sino que hundió a Rapder -de 28 años de edad- en semifinal, lo que le dio el pase a la final contra Yoiker.

Así se vivió la última batalla de Majestic vs Rapder en la Red Bull México 2023. (Especial)

Fue así cómo Majestic derrotó a Rapder en la semifinal de la Red Bull México 2023.

Majestic logró pasar a la final de la Red Bull México 2023, luego de haber vencido a Rapder, pero sin poder quitarle la corona a Yoiker -de 26 años de edad-.

Aunque Majestic logró pasar a la final venciendo a Rapder, no pasó lo mismo cuando se enfrentó con Yoiker en la final.

Así fue la última batalla de Majestic vs Yoiker, donde el freestyler fallecido quedó como subcampeón de la Red Bull México 2023.

A pesar de que Majestic fue subcampeón de la Red Bull México 2023, expresó a sus fans que en su próxima batalla de gallos iba a ir por “todo” pues no se conformaría con menos.

“Siempre es un honor poder subir al escenario más legendario de las batallas al hacer lo que más me gusta. El año que viene voy por todo y no me conformo con menos”.

Majestic, freestyler.