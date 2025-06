En entrevista con Venga La Alegría, Lupita D’Alessio -de 71 años de edad-confirmó su retiro de los escenarios tras más de 50 años de trayectoria.

A su vez, la cantante mexicana aclaró los rumores sobre su estado de salud.

Lupita D’Alessio, conocida como “La Leona Dormida,” confirmó su retiro de los escenarios tras más de cinco décadas de carrera.

En entrevista, la cantante anunció que 2025 sería su último año en la música:

Lupita D’Alessio había anunciado previamente su retiro en 2022, argumentando la necesidad de cuidar su salud y disfrutar de su vida como madre y abuela.

Aunque en enero de 2023 aclaró que el retiro no era inminente, en 2025, tanto ella como su hijo, Ernesto D’Alessio -de 48 años de edad- confirmaron que este sería, efectivamente, su último año en los escenarios.

A pesar de rumores sobre su salud a causa por una hospitalización en marzo de 2025 por un virus respiratorio, Lupita D’Alessio aseguró estar sana y de pie, sin uso de catéter, ni oxígeno, desmintiendo especulaciones sobre su condición:

“Gracias a Dios puedo cantar de pie, pero la gente que me quiere ver enferma, que me quiere ver grave, que me quiera ver mal, que Dios tenga misericordia de todos nosotros y de esas personas también.”

Lupita D’Alessio