Luis ‘Potro’ Caballero tuvo el honor de interpretar el Himno Nacional en la segunda edición del Speed Fest 2025, lo que no gustó a Heidy Infante.
Heidy Infante no se guardó nada. Criticó el canto de Luis ‘Potro’ Caballero en Speed Fest 2025 y éste ya le contestó.
Luis ‘Potro’ Caballero se pelea con Heidy Infante tras cantar Himno Nacional Mexicano en Speed Fest 2025
Luis ‘Potro’ Caballero, ahora enemigo de Heidy Infante, fue uno de los invitados de honor en el Speed Fest 2025, festival que tomó como sede el Autódromo Hermanos Rodríguez, el pasado 16 de agosto.
En el Speed Fest 2025, Luis ‘Potro’ Caballero fue el encargado de cantar el Himno Nacional, interpretación que no le gustó a Heidy infante.
Vía Instagram, la cantante, de 44 años, pidió dos pesos de afinación para el influencer, a quien no visualiza, ni de chiste, como el próximo Fantasma de la Ópera.
Heidy Infante, quien realizó el comentario a través de una publicación de la revista TVyNovelas, enfureció a Luis ‘Potro’ Caballero, de 33 años, por lo que rápidamente éste le respondió.
El influencer se disculpó porque su interpretación no le agradó a la cantante así como le informó que expertos en el canto, contrario a ella, lo felicitaron porque en ningún momento desafinó.
Finalmente, además de desear que algún día invitan a Heidy Infante a cantar el himno en el Speed Fest 2025, la llamó prejuiciosa.
"Debe ser difícil ver a alguien con tantos prejuicios superarse e intentar ser mejor cada día, y lo único que vas a lograr es quedarte donde estás ahorita. Qué te vaya bonito”Luis 'Potro' Caballero
Heidy Infante manda a Luis ‘Potro’ Caballero a estudiar para no desafinar
Aunque Luis ‘Potro’ Caballero dio por terminado el pleito, Heidy Infante, no lo hizo. La cantante lo mandó a estudiar canto para no desafinar como en el Speed Fest 2025.
“Estudia cariño, y como dirían los grandes: vocaliza y trabaja”Heidy Infante
Así como Heidy Infante le informó a Luis ‘Potro’ Caballero que a ella, la SEDENA, la invitó antes a interpretar el Himno Nacional, incluso se ofreció a mandarle el video.
“Es un honor cantar el himno y bien cantado, y en el teatro tengo una carrera demás de 24 musicalesy yo esty donde no estás tú”Heidy Infante
Y finalmente le lanzó una bomba, le aclaró que no por estar en televisión significa que sea bueno.
Ante esto, el influencer no hizo ni el mínimo esfuerzo por responder, optó por ignorarla.