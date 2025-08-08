¿Por qué Luis “Potro” Caballero quedó fuera del musical MentiDrags? Recuerda que su pasado turbio le cerró las puertas en el teatro.

Luis “Potro” Caballero -de 33 años de edad- recordó que lo dejaron fuera de MentiDrags y todo por las criticas que estaba recibiendo tras su participación en un reality, ¿fue por La Casa de los Famosos México?

Luis “Potro” Caballero confiesa que quedó fuera del musical MentiDrags por culpa de su pasado turbio

Luis “Potro” Caballero se ha destacado en la industria del espectáculo por su participación en varios realities, sin embargo no todos ellos le han favorecido.

Luis Potro Caballero (@luispotrocaballero / Instagram )

Y es que si bien le han ayudado a darse a conocer, Luis “Potro” Caballero recordó que su pasado turbio hizo que quedará fuera del musical MentiDrags, una de las versiones de Mentiras, el musical.

Luis “Potro” Caballero compartió que ya había audicionado para Mentiras, el musical y finalmente se quedó en MentiDrags, donde ya había hecho prueba de vestuario y todo.

Aunque ya había sido confirmado para el papel de ‘Emmanuel Mijares’, Luis “Potro” Caballero reveló en el pódcast “Dimes y billetes” de Moris Dieck que no pudo hacer su debut en este musical.

“Ya me habían dado el papel. Ya había hecho pruebas de vestuario, absolutamente todo. Me revelaron como el nuevo Emmanuel y a las pocas horas me avisaron que me iban a poner en stand by” Luis “Potro” Caballero

Luis “Potro” Caballero relató que la producción tomó esta decisión tras recibir una ola de críticas en redes sociales.

Y es que usuarios se habrían mostrado molestos de ver a Luis “Potro” Caballero en MentiDrags luego de su turbio pasado en un reality.

Ya que consideraban que tras sus acciones, Luis “Potro” Caballero no podía interpretar un papel tan emblemático dentro de la población LGBTQ+.

Luis “Potro” Caballero señaló que tomó la decisión de alejarse de este proyecto luego de las largas que le daba la producción.

Pues no le daban una fecha en la que podía debutar y prefirió dejar el papel en MentiDragsy, pese a que ya se había ganado el papel.

“Yo decidí por honor, por orgullo, le dije a mi mánager: ‘¿Sabes qué? A mí se me hace que esto ya no pinta bien’” Luis “Potro” Caballero

Por su turbio pasado en este reality, Luis “Potro” Caballero quedó fuera de MentiDrags

Luis “Potro” Caballero destacó que los señalamientos tuvieron que ver con su participación en Acapulco Shore.

Durante su conversación, Luis “Potro” Caballero dejó en claro que sus acciones en un reality no tenían que ver con el trabajo que podía realizar de manera profesional.

“¿Qué tiene que ver lo que yo hice en un reality con lo que voy a hacer como profesional en el teatro musical?” Luis “Potro” Caballero

Luis “Potro” Caballero señaló que solo estaba pidiendo una oportunidad en el teatro, pero las críticas por su turbio pasado lo impidieron.

“Yo estaba pidiendo una oportunidad en teatro musical, no me la quisieron dar por algo que pasó en un show, en ficción” Luis “Potro” Caballero

En su conversación, Luis “Potro” Caballero recordó que las críticas en su contra surgieron por una pelea que tuvo con Talia en Acapulco Shore.

Sin embargo, destacó que este tipo de peleas eran habituales en el reality e incluso entre ellos se perdonaban rápido.

Pese a que ya habían pasado 8 años de su pelea con Talia, la gente seguía juzgándolo por eso.

Aunque consideró que fue injusto lo que pasó ya que ese papel se lo había ganado con esfuerzo, Luis “Potro” Caballero prefirió ver el lado positivo.