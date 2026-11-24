Luis Miguel volvió a generar expectativa entre sus seguidores después de que Spotify compartiera una publicación que muchos interpretaron como una posible señal de su regreso discográfico.

La aparición de Luis Miguel y Spotify acompañada por la fecha 3 de diciembre de 2026 desató especulaciones sobre el lanzamiento de nueva música, especialmente porque han más de 10 años desde su último álbum de estudio.

La posibilidad de un nuevo lanzamiento también cobró fuerza por recientes imágenes de Luis Miguel en un estudio de grabación junto a reconocidos productores, lo que alimentó las versiones sobre un proyecto musical que podría ser anunciado antes de que inicie 2027.

¿Luis Miguel tendrá nuevo disco? Spotify provoca rumores

El lunes 23 de noviembre, Spotify compartió una publicación con el rostro de Luis Miguel y la fecha “3 de diciembre”.

Este anunció generó especulaciones sobre un nuevo disco del ‘Sol’, quien semanas atrás se vitalizó por fotografiarse en un estudio de grabación con el famosos productor Paul Jackson Jr.

Han pasado 9 años desde el último disco de Luis Miguel y todo indica que el cantante está preparado su siguiente material de la mano de las principales plataformas digitales.

Spotify lanza mensaje sobre Luis Miguel (Instagram/@spotifymexico)

¿Disco o canción? Esto se sabe del regreso de Luis Miguel

Spotify no dio más detalles del nuevo material de Luis Miguel, por lo que se desconoce si será un nuevo álbum, EP o una canción inédita del cantante.

El conductor Alex Rodríguez anunció que el tan esperado regreso de Luis Miguel solo sería el estreno de una canción inédita.

El último disco de Luis Miguel se llamó ¡México por siempre! y fue lanzado en 2017, por lo que el regreso del cantante a la música mantiene emocionados a sus fans.

Luis Miguel está preparando su gira en 2027 por América Latina, Estados Unidos y Europa.