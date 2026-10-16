Luis Miguel estaría preprando un nuevo álbum con nuevos sonidos tras su reunión con Paul Jackson Jr. y podría explorar géneros como el funk.

Han pasado 9 años desde que Luis Miguel no ha lanzado un nuevo álbum, por lo que sus fans se emocionaron luego de que el productor y músico Paul Jackson Jr. compartiera una foto con el cantante.

Luis Miguel explorará nuevos sonidos tras reunión con Paul Jackson Jr.

El productor Gustavo Farías, conocido por su trabajo junto a Juan Gabriel, expresó que conoce le trabajo de Paul Jackson Jr. y asegura que si este se encuentra trabajando con Luis Miguel en un nuevo álbum, podría experimentar con diversos sonidos.

Cree que el talento de Luis Miguel bajo la dirección de Paul Jackson Jr. podría dar como resultado una propuesta musical atractiva para los fans del cantante y así podría atraer a las nuevas generaciones.

Luis Miguel en un estudio de grabación con el músico Paul Jackson Jr. y el ingeniero de sonido Dave Reitzas (Especial )

Luis Miguel podría combinar su conocido género pop romántico con el soul, reythm y el blues.

El equipo de Luis Miguel solo ha confirmado una nueva gira, pero no ha revelado si el cantante lanzará un nuevo disco en 2026.

Luis Miguel iba a colaborar con Juan Gabriel

Gustavo Farías reveló que en agosto de 2016, Juan Gabriel recibió una llamada del entonces mánager de Luis Miguel para hablar de un proyecto que podría reunir a ambos cantantes.

Tras la muerte de Juan Gabriel, el mánager de Luis Miguel le contó a Gustavo Farías que lo buscó varias veces, ya que querían que realizara un proyecto con El Sol en un nuevo disco en septiembre de 2016.

Juan Gabriel tenía la ilusión de cantar con Luis Miguel, incluso le compuso una canción especial para él, pero el proyecto se vio suspendido luego de que Gustavo Farías revelara a los medios sobre la posibilidad de un dueto con él.