Lana del Rey estrena “Blue Banisters”, su octavo álbum de estudio

La cantante de pop Elizabeth Woolridge Grant, mejor conocida como Lana del Rey, lanzó este viernes su más reciente material discográfico, titulado “Blue Banisters”.

Tras el éxito de su séptima entrega “Chemtrails Over The Country Club”, Lana del Rey estrenó un álbum conformado por 15 temas.

Todo sobre el nuevo disco de Lana del Rey

“Blue Banisters”, es el octavo álbum de la cantante, compositora, modelo y productora estadounidense.

“Interlude- The Trio”, “Black Bathing Suit”, “If You Lie Down With Me”, “Beautiful”, “Violets for Roses”, “Dealer”, “Thunder”, “Nectar of the Gods”, “Living Legend”, “Cherry Blossom” y “Sweet Carolina” son algunos de los temas que conforman el disco.

El esperado álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales y se puede adquirir distintos formatos exclusivos.

El material “Blue Banisters” también incluye “Wildflower Wildfire”, “Blue Banisters”, “Text Book” y “Arcadia”, temas lanzados previamente.

Primeras impresiones sobre el álbum de Lana del Rey

Los fanáticos de la cantautora, no tardaron en comentar el nuevo disco, así como hacer hincapié en lo emotivo de cada canción.

“Dios mío Lana del Rey me estás haciendo pedazos con tu álbum”, “Tal como lo predije, el nuevo álbum de Lana del Rey me va a tener a chille y chille durante la Scorpio season”, escribieron algunos internautas.

Los fans de hueso colorado elogiaron el nuevo trabajo discográfico de la intérprete de “Nectar of the Gods” entre comentarios en Twitter.

“Lo describo como ‘beautiful’”, “Gracias Lana del Rey por salvar la música, amén”, “Lana del Rey es top”, “Mi alma me pide escucharlo completo”, escribieron sus seguidores sobre el nuevo material.

Lana del Rey trabaja en nuevos proyectos

Hace un poco más de un mes, Lana del Rey cerró sus redes sociales para, supuestamente, dedicarse a nuevos proyectos.

Confeso que desaparecería de todas sus redes para poder concentrase en proyectos que ya están en proceso y tener más privacidad.

“Aún estoy muy presente y amo lo que hago. Estoy aquí absolutamente por la música”, explicó la cantante de 36 años, mientras tanto, sus fans están a la espera de nuevas noticias y este nuevo álbum podría ser el inicio de ellas.