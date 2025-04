Lady Gaga sorprendió a todos en Coachella con su concierto conceptual de The Mayhem Ball, siendo este el inicio de la gira que pasará por el Estadio GNP en México.

El concierto de Lady Gaga ya es considerado el mejor en la historia de Coachella, es por ello que fans en México se preguntan si veremos lo mismo en el Estadio GNP.

Officially Lady Gaga’s performance at Coachella marked as THE BEST performance in HISTORY #Coachella2025 #Coachella pic.twitter.com/i1S9z0TgQU — 𝐃𝐞𝐧 (@Invisblechains) April 12, 2025

¿Lady Gaga traerá el concierto de Coachella al Estadio GNP en México?

De momento Lady Gaga no ha hecho declaraciones acerca si el concierto de Coachella será el mismo de toda su gira de The Mayhem Ball, la cual llegará al Estadio GNP en México los días 26 y 27 de abril.

No obstante, al ser una gira conceptual, varios seguidores de años de Lady Gaga, así como expertos en la industria de la música; señalan que el Estadio GNP recibiría un concierto similar al de Coachella, aunque adaptado.

Es decir, el setlist sería prácticamente el mismo, aunque el espectáculo visual tendría ciertas variaciones, para adaptarse al escenario y espacio del Estadio GNP.

Recordemos que el escenario principal de Coachella es diferente al del Estadio GNP en México, por lo que se tienen que hacer ajustes. No hay detalles de que Lady Gaga vaya a traer su propio escenario como Metallica o Taylor Swift.

No hace sentido que la cantante cambie su show de una presentación a otra, pues la gira se ha armado en torno a todo el concepto de Mayhem; tener un show más “genérico” arruinaría el mencionado objetivo.

Aclaramos que esto no es oficial, solo un análisis previo de fans y expertos en el tema, viendo todo lo que representa The Mayhem Ball en la carrera de Lady Gaga; por lo que recomendamos tomar la información con cuidado.

Did anyone else gain a whole new level of love and appreciation for The Beast after this performance? pic.twitter.com/vZGQTIw9wY — Ryan | Lady Gaga 🏳️‍🌈 (@ryanleejohnson) April 13, 2025

¿Cómo sería el concierto de Lady Gaga en el Estadio GNP de México?

El concierto de Lady Gaga en Coachella se dividió en 5 actos, en los cuales la cantante fue abrazando la locura y aceptando su versión oscura, la Mistress of Mayhem, algo que se podría ver en el Estadio GNP en México.

Siguiendo lo visto en Coachella, este sería la posible estructura del show de Lady Gaga en el Estadio GNP de México:

Act I – Of Velvet and Vice

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

II – And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

Alejandro

The Beast

III – The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah

Zombieboy

Die With a Smile

How Bad Do U Want Me

IV – To Wake Her Is to Lose Her

Shadow of a Man

Kill For Love

Born This Way

Shallow

Vanish Into You

Finale – Eternal Aria of the Monster Heart

Bad Romance

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto del concierto de Lady Gaga en el Estadio GNP de México.

Lady Gaga en el Estadio GNP de México (OCESA)

