Alan Navarro de CD9 le regala el boleto para el concierto de Lady Gaga a Lady Santa en México.

En 2012, Lady Gaga de 38 años de edad, visitó México durante su gira The Born This Way Ball en el Foro Sol de la CDMX, en donde muchos fans se quedaron sin verla; incluida Lady Santa.

Y ahora, a 13 años de su última visita a México, Lady Santa podrá ver por fin a Lady Gaga gracias a Alan Navarro de CD9, quien le prometió comprarle el boleto y lo cumplió.

Alan Navarro de CD9 cumple y le regala el boleto de Lady Gaga a Lady Santa

En el 2012, cuando Lady Gaga vino a México, muchos fans hicieron lo que fuera con tal de estar en el concierto de la cantante.

Tal y como Lady Santa, quien se volvió viral y un meme que siempre será recordado tras dar una entrevista al youtuber El Jiots, en donde aseguró que “vendía su virginidad” por un boleto.

La historia de Lady Santa se quedó en la memoria colectiva de México al volverse un meme viviente y, desde entonces todos se preguntaron qué pasó con ella.

Cuando Lady Gaga anunció que vendría dos fechas a México, inmediatamente todos pensaron en Lady Santa y si es que en esta ocasión podría estar frente a su cantante favorita.

Durante un live de Lady Santa hablando sobre los conciertos de Lady Gaga en México, uno de los espectadores era Alan Navarro de CD9 quien prometió que le regalaría el boleto para verla.

Y acto seguido, Alan Navarro logró conseguir un boleto para que por fin, después de 13 años, Lady Santa podrá cumplir su sueño de ver a Lady Gaga.

Como era de esperarse, Lady Santa se emocionó y agradeció a Alan Navarro de CD9 por el gesto, al igual que todos los fans y seguidores del cantante y de la drag queen.

Ahora, todos han agradecido que gracias Alan Navarro, Lady Santa podrá cumplir su sueño después de haber sido víctima de ciberacoso y bullying tras hacerse viral en 2012.

Cabe mencionar que Lady Santa siempre ha sido fan de CD9, y este gesto de Alan Navarro también fue una forma de agradecerle su apoyo.

Alan Navarro de CD9 le regala a Lady Santa un boleto para ver a Lady Gaga (Lady Santa / TikTok)

¿Quién es Lady Santa y porque Alan Navarro de CD9 le regaló un boleto para ver a Lady Gaga?

Ricardo García Reinoso, es una chica trans que ahora lleva por nombre Melissa y quien es mejor conocido en redes sociales e Internet como Lady Santa.

Ella se volvió viral tras conceder una entrevista al youtuber Héctor Márquez, conocido como El Jiots y que gracias a ello, se volvió un meme.

Y es que ella era apenas una adolescente cuando decidió ir al concierto de Lady Gaga para conseguir un boleto, haciendo lo que fuera, incluso “vender su virginidad”.

En aquel entonces, El Jiots se burló de ella ppr su apariencia, forma de hablar y las faltas de ortografía en su cartel para conseguir un boleto de Lady Gaga.

Y de hecho, el apodo de Lady Santa surgió cuando el youtuber lo comparó con Santa Claus, y como era de esperarse, el video se hizo viral creando miles de memes y comentarios.

Pero al volverse un meme viral y viviente, tuvo impacto emocional en Lady Santa pero, con el tiempo decidió convertirse en una Drag Queen usando su apodo como nombre artístico.

En sus redes, Lady Santa ha usado su historia para crear conciencia sobre como el ciberacoso y la viralidad transforman la vida de una persona; además de su transición.

Y ahora, después de que hace 13 años Lady Santa no pudo ver a Lady Gaga en concierto, Alan Navarro de CD9 le ha cumplido su sueño.