Lady Gaga -de 39 años de edad- anunció la cancelación de su concierto programado para la noche del 3 de septiembre en Miami, Florida.

Los fans de Lady Gaga culparon a la “maldición” que rodea a La Isla de las Muñecas en Xochimilco tras el lanzamiento del video The Dead Dance.

Lady Gaga cancela concierto y ya culpan a la “maldición” de La Isla de las Muñecas de Xochimilco

Lady Gaga tenía previsto presentarse en Kaseya Center en Miami, Florida, como parte de su gira internacional The Mayhem Ball.

No obstante, a pocos minutos de la hora programada, Lady Gaga canceló su concierto por un problema de salud.

“Hola a todos, lo siento muchísimo, pero tengo que posponer mi concierto de esta noche en Miami. Durante el ensayo de anoche y el calentamiento de esta noche, mi voz estaba muy cansada, así que tanto mi médico como mi entrenador vocal me han aconsejado que no salga por el riesgo que supone. Lady Gaga

Lady Gaga cancela concierto en Miami (Instagram @ladygaga / Instagram @ladygaga)

A través de historias de Instagram, Lady Gaga compartió con sus fans un posible daño en sus cuerdas vocales.

Lady Gaga reveló que la cancelación se debió a que su voz estaba “tensa” durante los ensayos del concierto y que no había mejorado.

Agregó que su médico y entrenador vocal le aconsejaron no continuar con el show para evitar “daños permanentes”.

Lady Gaga expresó lo “agonizante” que fue tomar la decisión, pero no podía ignorar el potencial daño a largo plazo a su voz .

“No quiero arriesgarme a sufrir daños permanentes o a largo plazo en mis cuerdas vocales”, expresó Lady Gaga.

Los fans reaccionaron a la cancelación del concierto de Lady Gaga y culpan a la “maldición” de La Isla de las Muñecas de Xochimilco.

Y aseguran que Lady Gaga “trae un espíritu en el pescuezo” por grabar el video musical The Dead Dance con “muñecas diabólicas”.

Lady Gaga en video musical The Dead Dance (YouTube)

Lady Gaga estrena The Dead Dance, video grabado en Xochimilco por Tim Burton

Lady Gaga lanzó el video musical de The Dead Dance, una canción creada para la serie de Merlina de Netflix.

El video oficial de Lady Gaga fue dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco.

El material presenta a Lady Gaga con una estética oscura que caracteriza su estilo, con un ambiente misterioso y espeluznante.