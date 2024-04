Nicki Nicole ya estrenó Ojos Verdes, la canción que se dice es posiblemente dedicada a Peso Pluma. Así que te compartimos la letra completa en español para que tú saques tus conclusiones.

Si algo quedará marcado en la vida de Nicki Nicole -de 23 años de edad- es la relación fugaz que tuvo con Peso Pluma, pues sus fans ya ni se acuerdan de Trueno, luego de que su última relación fracasó.

En medio de esto, Nicki Nicole lanzó Ojos Verdes, su nueva canción de la que te compartimos la letra en español, donde deja ver desamor, pero también que ese amor se pierde de mucho con ella.

Ojos Verdes, la nueva canción de Nicki Nicole ¿es dedicada a Peso Pluma?

Luego de que Nicki Nicole se puso a compartir por post en sus redes sociales un poco de la letra de su nueva canción, Ojos Verdes, el día del estreno llegó.

La noche del 24 de abril, Nicki Nicole estrenó Ojos Verdes poniéndola actualmente en el número 30 en tendencias de YouTube.

A diferencia del ritmo que Nicki Nicole había manejado en anteriores canciones, la argentina llevó Ojos Verdes en una tonada de cumbia o salsa, añadiendo un verso rapeado.

Pero además de esto, lo que ha llamado la atención de la nueva canción de Nicki Nicole, es que la letra estaría totalmente dedicada a Peso Pluma de 24 años de edad, aunque no en tiradera.

Aunque se debe reconocer que las tiraderas a las exparejas están de moda -como lo hizo Shakira y Belinda-, Nicki Nicole lo quiso hacer más sutil, pero es claro que tiene nombre y apellido.

Entre un poco de la letra de Ojos Verdes se puede escuchar a Nicki Nicole dejando un claro mensaje de lo que su anterior amor se perderá al haberla traicionado.

Por otra parte, la nueva canción también narra que su examor no puede mentir diciendo que ya no la extraña acostándose con otra, porque hasta le llama, aunque ella prefiere no responderle.

Este y otros versos que incluyen la letra en español de Ojos Verdes de Nicki Nicole, están desatando polémica, porque se cree que podría estar completamente dedicada a Peso Pluma.

Y es que a la letra se le suma el hecho de que esta es la primera canción que la argentina lanza luego de haber terminado su romance con Peso Pluma por una infidelidad.

Letra completa en español de Ojos Verdes, la nueva canción de Nicki Nicole, revelaría dedicatoria a Peso Pluma

Se dice que la nueva canción de Nicki Nicole, Ojos Verdes, podría estar dedicada a Peso Pluma, pero ¿qué es lo que confiesa en su letra?

Te dejamos la letra en español de Ojos Verdes, la canción que Nicki Nicole le habría dedicado a Peso Pluma tras la infidelidad.

Yo sé que soñás con poder cambiar las cosas

Te arrepentís y te morís por verme

Pero, baby, no me duele más, se marchitaron las rosas

Suerte encontrándome en otros ojos verdes

Pero es que yo sacaba lo mejor de ti

Y te diste cuenta el día que me fui

¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir Diciendo que no me extrañas?

Sé que estás con otra, pero piensa en mí

Y le das los beso’ que algún día te di

¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir Diciendo que no me extrañas?

(Ay, ay, ay, ay)

Te vas a arrepentir

(Ay, ay, ay, ay)

Cuando me veas por ahí

(Ay, ay, ay, ay)

Vas a tener que fingir

Cuando me veas cara a cara

Sé que te molesta

Que cuando me llamas no hay respuesta

Y que pa’ olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta

Te duele que pa’ mí seas pasado

Y que vos me piense’ cada vez que con ella te acuesta’

No te deseo lo mejor porque ya me perdiste

Pero que te vaya bien con lo que conseguiste

Ya te perdoné, pero no vuelvas

A tu amor ya le cerré la puerta

Me dice la gente

Que te ve mal, no te haga’ el inocente

Suerte encontrándome en otros ojo’ verdes

Pero es que yo sacaba lo mejor de ti

Y te diste cuenta el día que me fui

¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir Diciendo que no me extrañas?

Sé que estás con otra, pero piensa en mí

Y le das los beso’ que algún día te di

¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir Diciendo que no me extrañas?

(Ay, ay, ay, ay)

Te vas a arrepentir

(Ay, ay, ay, ay)

Cuando me veas por ahí

(Ay, ay, ay, ay)

Vas a tener que fingir

Cuando me veas cara a cara

