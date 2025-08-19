A través de las redes sociales se viralizó el momento en el que Jorge Hernández, integrante de Los Tigres del Norte, sufre aparatosa caída en pleno concierto de San Luis Potosí.

El video causó gran preocupación entre los seguidores de Los Tigres del Norte y es que se muestra que Jorge Hernández -de 72 años de edad- se llevó un fuerte golpe.

Este es el momento en el que Jorge Hernández, integrante de Los Tigres del Norte, se cae en pleno concierto

El nombre de Jorge Hernández se viralizó en las redes sociales luego de que sufrió una aparatosa caída en pleno concierto en la Feria Nacional Potosina 2025 (Fenapo).

Los Tigres del Norte (Agencia México )

Todo sucedió cuando Los Tigres del Norte se encontraban interpretando la canción La Lotería, por lo que Jorge Hernández empezó a caminar sobre el escenario con su acordeón.

Pero, Jorge Hernández, vocalista y acordeonista de la agrupación, tropezó con un objeto que se encontraba en el escenario, lo que provocó que terminará en el piso.

En el video se muestra que Jorge Hernández cayó de costado con todo y su acordeón, por lo que el público de inmediato se preocupó por su estado de salud.

Y es que fue tal el golpe que incluso se escuchó a través del micrófono, lo que generó preocupación entre los asistentes.

Pese a la aparatosa caída, Jorge Hernández no interrumpió su interpretación y continuó con el concierto como si no hubiera pasado nada.

Jorge Hernández se incorporó de inmediato, acomodó su acordeón y siguió cantando.

Hernán Hernández, hermano de Jorge y también integrante de Los Tigres del Norte, corrió en su auxilio, al igual que elementos de seguridad y del staff.

Jorge Hernández, integrante de Los Tigres del Norte sufrió una caída en pleno concierto en San Luis Potosí.



PM pic.twitter.com/7KCMbbXLuI — 88.9 Noticias (@889Noticias) August 19, 2025

¿Cómo se encuentra Jorge Hernández tras su caída en pleno concierto de San Luis Potosí?

Hasta el momento no se ha compartido un comunicado oficial sobre el estado de salud de Jorge Hernández tras su aparatosa caída en pleno concierto.

Pero el hecho de que Jorge Hernández se haya incorporado de manera inmediata para continuar con el concierto hace pensar que afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad.

Los Tigres del Norte reunieron a más de 152 mil asistentes en la Feria Nacional Potosina 2025, según confirmó la agrupación en redes sociales.

La presentación de Los Tigres del Norte duró casi cuatro horas, donde la agrupación hizo un recorrido por sus más grandes éxitos, entre los que se encuentran:

Mi Buena Suerte

Directo al Corazón

Aquí Mando Yo

La Reina del Sur

La Puerta Negra

Jefe de Jefes

Golpes en el Corazón

La Mesa del Rincón

Ni Parientes Somos

Los Tigres del Norte se mostraron agradecidos por el recibimiento que habían tenido en la Feria Nacional Potosina 2025.