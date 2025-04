El nombre de Yuri se volvió tendencia en redes sociales por el video de su caída durante una presentación en Tampico, Tamaulipas.

En días pasados, la cantante Yuri vivió un bochornoso momento cuando le fallaron los tacos y acabó en el suelo frente a la audiencia.

“El ranazo estuvo fuerte”, dice Yuri, de 61 años de edad, frente a micrófonos del programa Hoy.

Por primera vez, Yuri habla de la caída que sufrió en Tampico, donde ofreció un show como parte de las Fiestas de Abril de 2025.

“Me paré tan rápido. Hice tras, pum, pam”, recuerda la cantante a la par que se burla de haber perdido un zapato durante la caída, el cual rescató equipo de su staff.

La intérprete de “Maldita primavera” informa que su caída estuvo dura, pero no la sintió, fue hasta que una persona de su equipo le avisó que estaba sangrando.

“Me salí a cantar. Ya como a la segunda o tercera canción que me meto a cambiar, me dicen: ‘Señora le voy a quitar la sangre que tiene en la rodilla’. El ranazo estuvo fuerte”

Pese a que la caída le sacó sangre de una rodilla ya que la pedrería de su vestuario se le encajó, Yuri agradece que no haya pasado a mayores gracias a su condición física.

“Si no tuviera la condición física que tengo… Me alimento bien, no estoy subida de peso, estoy flaquita, eso me ayudó mucho a que no se me quebrara un hueso o tuviera un esguince”

