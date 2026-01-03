Kenia Os sorprendió a sus seguidores en redes sociales con su primera publicación de 2026, en la que confirmó su esperado regreso a la música.

La cantante anunció la noticia a través de un impactante video que grabó junto a la popular tiktoker Doris Jocelyn, lo que de inmediato generó una ola de reacciones entre sus fanáticos.

Kenia Os en los Premios Juventud 2025 (Instagram | @premiosjuventud)

Kenia Os regresará a la música de la mano de Doris Jocelyn

“Hi 2026… I’m back (regresé)”, escribió la estrella pop, desatando entusiasmo y especulaciones sobre el rumbo de esta nueva etapa en su carrera.

En el video, Doris Jocelyn —conocida por sus virales tendencias de maquillaje— recrea algunas de las portadas más icónicas de los álbumes de Kenia Os, un detalle que fue ampliamente celebrado por los seguidores.

Aunque no se revelaron detalles sobre el nuevo material discográfico, la tiktoker adelantó que el proyecto será un éxito.

“Ansiaba tanto verlo arriba. Les va a encantar todo lo que has estado haciendo con tanto amor”, expresó. El anuncio marca el inicio de una nueva era musical para la cantante.