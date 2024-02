Karol G -de 32 años de edad- no invitó a Paquita la del Barrio a su concierto y fans se decepcionaron.

La música de Karol G resonó en el Estadio Azteca durante tres días y cantó todos sus grandes éxitos.

Aún faltan dos conciertos de Karol G en Guadalajara y Monterrey, pero a pesar del éxito rotundo que ha tenido la Bichota con sus presentaciones en México, decepcionó a algunos de sus fans.

Los fans de Karol G querían que invitara a Paquita la del Barrio a cantar

Karol G se ha pronunciado como fan de Paquita la del Barrio -de 76 años de edad- e incluso usó su conocida frase “rata de dos patas” en su canción “Mami”.

El pasado 8 de febrero, Paquita la del Barrio compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Karol G para darle la bienvenida a México.

“Bienvenida a Ciudad de México Karol G. Te abrazamos” Paquita la del Barrio

Esta publicación emocionó a algunos fans de Karol G, pues creyeron que la cantante podría invitar a Paquita la del Barrio a cantar en sus conciertos en el Estadio Azteca.

Karol G (Geoffrey Clowes)

Sin embargo, esto no pasó y Paquita la del Barrio reveló que ni si quiera recibió la invitación para acudir a las presentaciones de Karol G.

“No supe nada, no he estado aquí” dijo Paquita la del Barrio, quien no sabía que Karol G era su fan.

Algunos fans esperaban que Paquita la del Barrio y Karol G cantaran juntas, pero sólo fue una ilusión.

“Sería bueno una canción de ustedes”, “Que salga doña Paquita cantando TQM” y “Pedimos una canción de las dos, sería chimba” Fans querían ver a Karol G y Paquita la del Barrio juntas

Paquita la del Barrio le dio la bienvenida a Karol G a México en Instagram (Instagram/@paquitaoficialb)

Karol G olvidó a Paquita, pero sí invitó a Xavi

Paquita la del Barrio no deleitó a los fans de Karol G con sus canciones, pero la cantante dio una grata sorpresa a los asistentes de su último concierto.

Xavi, la joven promesa de los corridos tumbados, fue el único invitado al escenario de Karol G en su paso por la CDMX.

Karol G y Xavi cantando en dueto en México. (YouTube/ XaviVEVO / Tomada de video)

Karol G y Xavi -de 19 años de edad- interpretaron “La víctima” y “La Diabla”, las canciones más populares del cantante de corridos tumbados.

El momento fue tan conmovedor, que hasta la mamá de Xavi rompió en llanto por la emoción.

Aunque muchos esperaban ver a Paquita la del Barrio cantando con Karol G en el Estadio Azteca, esto no ocurrió, pero la Bichota dio grandes conciertos.