Go Baby, la nueva canción de Justin Bieber -de 31 años de edad- fue lanzada el pasado 10 de julio de 2025.

La canción dedicada a su esposa Hailey Bieber -de 28 años de edad conmovió a los fans de Justin Bieber.

Letra completa en español de la canción Go Baby de Justin Bieber

Go Baby es el cuarto sencillo del séptimo álbum de Justin Bieber, Swag, lanzado el pasado 10 de julio de 2025 en plataformas de streaming.

Esta es la letra de Go Baby en español que Justin Bieber dedicó a su esposa Hailey Bieber:

Cuando la luz del sol se vuelve sombra y te cuesta enfrentarlo

Como el agua para una flor, amor, sé que necesitas la lluvia

No hace falta que todo tenga sentido ni que algo se rompa

No tienes que fingir que estás bienLlora en mi hombro, acércate a mí

Llora en mi hombro cada vez que lo necesites

Créeme, puedo cargar con todo ese peso aunque por dentro me encoja

Llora en mi hombro, esa melodía bajita

Llora en mi hombro, sé que vas a llegar a mí

Suelta todo, que yo lo amo hasta que desaparezca… solo quédate a mi lado, oh

Así que sigue adelante, amor, sigue adelante, amor, sigue adelante

sigue adelante, amor, sigue adelante, amor, sigue adelante, uh

Solo sigue adelante, amor, sigue adelante, amor, sigue adelante

Sigue adelante, amor, sigue adelante, amor, sigue adelante, oh

De domingo a domingo, estoy contigo cuando te sientes débil

Con el portavasos a mi lado, todo estará bien

En cada momento, sabes dónde encontrarme

No tienes que hablar, yo te entiendo (Ooh)

Cuando la luz del sol se vuelve sombra y te cuesta enfrentarlo

Como el agua para una flor, amor, sé que necesitas la lluvia

No hace falta que todo funcione ni que algo se rompa (Ah, ooh)

No tienes que fingir que estás bien (Ah, ooh)

Llora en mi hombro, acércate a mí

Llora en mi hombro cada vez que lo necesites

Créeme, puedo con todo ese peso aunque por dentro me encoja

Llora en mi hombro, esa melodía bajita

Llora en mi hombro, sé que vas a llegar a mí

Te recuesto y lo amaré hasta que se disuelva… solo quédate a mi lado, oh

Así que sigue adelante, amor, sigue adelante, amor, sigue adelante

Sigue adelante, amor, sigue adelante, amor, sigue adelante, uh

Solo sigue adelante, amor, sigue adelante, amor, ve

Sigue adelante, amor, sigue adelante, amor, sigue adelante, oh (Ooh)

¿Por qué lloras?, ¿por qué lloras? (Ooh)

¿Por qué lloras?, dime por qué lloras (Ooh)

¿Qué te duele?, ¿qué te está doliendo tanto? (Ooh)

¿Por qué lloras?, ¿qué está pasando? (Ooh, woah)

¿Qué es lo que te hace llorar? (Ooh, woah)

El séptimo álbum de estudio de Justin Bieber, Swag, cuenta con 21 nuevas canciones ; la cuarta está dedicada a Hailey Bieber y dice esto en la letra:

When sunlight turns to shadow and it gets hard to face

Like water to a flower, babe, I know you need the rain

Nothing needs to work out and nothing needs to break

Don’t need to pretend that you’re okay

So cry on my shoulder, just turn into me

Cry on my shoulder whenever you need it

You better believe it that I can hold all the weight and shrivel inside

So cry on my shoulder, that low melody

Cry on my shoulder, I know you’ll breach me

Lay it all down and I can love it away, just stay by my side, oh

So go, baby, go, baby, go, baby

Go, baby, go, baby, go, uhJust go, baby, go, baby, go, baby

Go, baby, go, baby, go, oh

Sunday to Sunday, I’m here whеn you’re weak

Coaster bеside me, it’s always okay

Every moment, you know where to find me

You don’t have to speak, I can read you (Ooh)

When sunlight turns to shadow and it gets hard to face

Like water to a flower, babe, I know you need the rain

Nothing needs to work out and nothing needs to break (Ah, ooh)

Don’t need to pretend that you’re okay (Ah, ooh)

So cry on my shoulder, just turn into me

Cry on my shoulder whenever you need it

You better believe it that I can hold all the weight and shrivel inside

So cry on my shoulder, that low melody

Cry on my shoulder, I know you’ll breach me

Lay you down and I can love it away, just stay by my side, oh

So go, baby, go, baby, go, babyGo, baby, go, baby, go, uh

Just go, baby, go, baby, go, baby

Go, baby, go, baby, go, oh (Ooh)

What you cryin’, what you cryin’ for? (Ooh)

What you cryin’, what you cryin’, what you cryin’ for? (Ooh)

What you cryin’, what you cryin’, what you cryin’ for? (Ooh)

What you cryin’, what you cryin’, what you cryin’ for? (Ooh, woah)

What you cryin’ about? (Ooh, woah)

Álbum Swag de Justin Bieber llega en medio de rumores de divorcio

El lanzamiento del séptimo álbum de Justin Bieber, Swag, llega en medio de los rumores del supuesto divorcio con Hailey Bieber.

Sin embargo, el cuarto sencillo del álbum de Justin Bieber despejó todas las dudas relacionadas con su matrimonio de 6 años.

Y es que la canción que Justin Bieber dedicó a su esposa sería su forma de demostrarle apoyo mientras confrontan las críticas a su relación y trabajo.