Tras cantar un corrido durante su concierto en Aguascalientes, Julión Álvarez se enfrentaba a una multa, la cual se descartó.

El pasado 11 de octubre, Julión Álvarez tuvo un concierto en Aguascalientes, en la Megavelaría de San Marcos, en donde habría cantado un corrido con apología del delito.

Aguascalientes es uno de los estados en donde están prohibidos los narcocorridos desde abril 2025, con condenas desde los 6 meses de cárcel y multas de 53 mil pesos.

Julión Álvarez (Los pasos de Julión / FB)

Julión Álvarez se salva de multa por cantar su corrido 25 de diciembre en Aguascalientes

Tras mencionarse una posible infracción a dicho delito, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes confirmó que Julión Álvarez no cantó corridos con apología del delito en su concierto.

Esto fue explicado por su titular, Manuel Alonso, quien explicó que pese a las sospechas, no se encontró evidencia de que Julión Álvarez cantó un narcocorrido, con referencia a enaltecer a figuras del narcotráfico.

Agregó que se supondría que Julión Álvarez cantó una canción, 25 de diciembre, que podría hacer una apología del delito; sin embargo, la unidad de investigaciones especiales estudió el tema.

Y aunque se mantiene la constante vigilancia hacia los artistas y organizadores de eventos en Aguascalientes, rechazó que exista una carpeta de investigación en contra de Julión Álvarez por un narcocorrido.