Este 26 de marzo Julión Álvarez confirmó vía redes sociales el nacimiento de su hijo César, a quien cariñosamente presentó como “Charrito” Álvarez.

“Con mucha felicidad les compartimos a todos ustedes que nuevamente somos padres... Llega a nuestra familia mi niño, ¡mi Charrito Alvarez!” Julión Ávarez en redes sociales

La feliz noticia se vio acompañada por una tierna fotografía en la que se ven las manos del cantante, su esposa Nathaly Fernández y sus dos hijas junto a la del recién nacido.

Del mismo modo, Julión Álvarez incluyó un video en el que presenta emocionado al pequeño César. “Me tiene muy desvelado”, confesó.

El cantante aprovechó el espacio para agradecer a su familia, amigos y seguidores por las muestras de cariño que ha recibido por el nacimiento de su tercer hijo.

Crece la familia de Julión Álvarez con el nacimiento de César

La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales, pues el cantante no había anunciado que junto con su esposa estaban en una dulce espera.

El nacimiento de César fue una total sorpresa para los fanáticos de Julión Álvarez, pero al tratarse del “Rey del Tequila” los buenos deseos no tardaron.

La familia del cantante inició en 2011 cuando contrajo matrimonio con Nathaly Fernández.

En abril de 2018 la pareja le dio la bienvenida a María Isabel, su primera hija, quien se convirtió en hermana mayor en diciembre de 2019 con el nacimiento de María Julia.

Con esto y las constantes muestras de cariño a su familia, Julión Álvarez se ha convertido para sus fans en una figura destacada de la música regional y ejemplo de familia.