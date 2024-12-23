Juan Gabriel (1950 - 2016) resucitaría en un nuevo disco en colaboración, durante el próximo año.

De acuerdo con el productor de Juan Gabriel, el nuevo disco incluirá a artistas como Natanael Cano, Carín León y Junior H.

Estas colaboraciones musicales del llamado Divo de Juárez con los actuales exponentes de los corridos tumbados aún no estarían confirmadas.

Sin embargo, el productor de Juan Gabriel aseguró que el proyecto musical y las pláticas para que la colaboración sea una realidad ya están en marcha.

Junior H y Natanael Cano (Especial)

Juan Gabriel resucitaría en nuevo disco en colaboración con varios artistas

Durante un reciente encuentro con la prensa, el productor de Juan Gabriel reveló que el ‘Divo de Juárez’ resucitaría en nuevo disco.

Y es que Gustavo Farías -edad desconocida- confirmó que está trabajando en un último y nuevo proyecto de Juan Gabriel, los “duetos IV”.

Este nuevo disco incluirá canciones inéditas de Juan Gabriel grabadas entre el 2014 y el 2015 con colaboraciones confirmadas de artistas como:

Yuri, de 60 años de edad

Daniela Romo, de 65 años de edad

Il Divo

Pablo Montero, de 50 años de edad

Además, el productor de Juan Gabriel dijo estar en pláticas para incluir en este nuevo proyecto a exponentes de los corridos tumbados como:

Natanael Cano, de 23 años de edad

Carín León, de 35 años de edad

Junior H, de 23 años de edad

¿Qué sabemos del nuevo disco de Juan Gabriel?

El nuevo disco de colaboraciones de Juan Gabriel llegará 8 años después de su muerte, ocurrida en agosto del 2016, y será el número 35 de su carrera.

Este disco de colaboraciones de Juan Gabriel será el 4 de su estilo, se lanzará durante el 2025 e incluirá sencillos inéditos que el Divo de Juárez habría grabado dos años antes de su muerte.

Otros detalles como lo serían el título del disco, el número de canciones y todos los colaboradores aún se desconocen.