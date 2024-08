Jorge Carbajal narró cómo fue su encuentro con Juan Gabriel vivo hace 7 años, el cual ocurrió un año después de su muerte, asegura.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016, por lo que se van a cumplir 8 años de su partida.

Sin embargo, hay quienes insisten en que Juan Gabriel está vivo, como Jorge Carbajal -de 53 años de edad- quien asegura que lo vio un año después de su muerte.

En varias ocasiones, Jorge Carbajal ha defendido que Juan Gabriel está vivo y que vive lejos de cualquier lujo o relación con la farándula.

Jorge Crabajal acudió al podcast de Mr. Doctor y fue ahí donde narró cómo fue su encuentro con Juan Gabriel en 2017.

El conductor dice que vio a Juan Gabriel en octubre de 2017 y que su muerte siempre le generó dudas.

“Lo que no me cuadró fue la rapidez con lo que hicieron todo (…) Yo empecé a investigar por mi cuenta, porque para esto Joaquín Muñoz me contaba muchas cosas porque tenía comunicación con él”

Jorge Carbajal