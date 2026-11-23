Una publicación de Ari Telch el 8 de noviembre de 2026, en donde se creyó estaba en peligro pero que se desmintió, ha llevado a que el actor esté ante la vista del ojo público, destacando sus reacciones de exaltación.

Ahora se dice que Ari Telch de 64 años de edad, presuntamente había sido detenido en un Sanborns de una plaza comercial en Cuernavaca en el estado de Morelos, pero ¿es real? esto se sabe.

¿Ari Telch fue detenido? Esto se sabe sobre una pelea en un Sanborns en Cuernavaca

Las reacciones de exaltación y denuncian de vecinos de Ari Telch en su casa en Cuernavaca han llevado a que el actor esté a la vista del ojo público, pues se cuestiona sí su actitud es normal o bien, se trata de muestras de las enfermedades mentales que ha dicho que tiene.

Parte de ello, se difundió por un medio local en Morelos, que Ari Telch fue detenido en un Sanborns en Cuernavaca por la Policía Industrial y Bancaria (PIBA) luego de que exaltó tras un altercado en los pasillos de la tienda.

Aunque no se dieron mayores detalles, esta presunta detención del actor se suma a las denuncias que sus vecinos de su casa en Cuernavaca, han puesto sobre el actor.

Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado que exista una verdadera detención de Ari Telch en algún Sanborns en Cuernavaca, aunque él tampoco ha salido a desmentir la información.

Lo que sí es certero, es que vecinos del actor de teatro han denunciado ante la Fiscalía de Morelos por daños a la propiedad y pidiendo medidas de protección, debido a que temen por los arranques de ira que le ocurren a Ari Telch.